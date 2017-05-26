Феттель доволен новой стартовой системой «Феррари»

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Обновления «Феррари» представила в Барселоне, однако там новую систему использовал лишь Феттель, в то время как Кими Райкконен пользовался старым вариантом.

«Мы опробовали много вещей, и иногда вы чувствуете улучшение, иногда — нет. Что бы мы ни пробовали, у нас были приличные старты. Я считаю, что наши старты исторически были очень хорошими. В этом году вы можете забыть об истории, так как это совершенно новый подход, но нам всё же удалось добиться хороших стартов.

Я думаю, мы добились прогресса. Очевидно, что нам есть над чем поработать, но в последней гонке мне удался очень хороший старт. Несколько раз у меня случались блокировки на прямой, и это не очень здорово, но мы добились прогресса и можем улучшиться ещё, — приводит слова Феттеля Motorsport.