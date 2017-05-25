Квят: «Торо Россо» выглядит конкурентоспособной на Гран-при Монако «Формулы-1»
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», считает, что его команда выглядит конкурентоспособной на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Монако. Слова гонщика приводит
пресс-служба «Торо Россо».
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В четверг Квят показал шестой результат в первой сессии свободных заездов и четвертый — во второй.
«Мы сделали много хороших кругов сегодня, — отметил Квят. — Мы получили много полезной информации для анализа. Я рад, что у машины есть баланс и мы выглядим достаточно конкурентоспособными. Нам нужно сохранить это и подготовить машину к квалификации и гонке».
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