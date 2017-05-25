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25 мая 2017, 18:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый

В Монако состоялась вторая тренировка Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

В Монако состоялась вторая тренировка Формулы-1 по итогам которой лучшее время на круге показал пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span>. Увеличить
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Второй результат продемонстрировал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал четвёртым.

Формула-1. Гран-при Монако. 25 мая. Вторая тренировка.

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:12.720.

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487.

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563.

4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611.

5. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +0.680.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766.

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170.

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182.

11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226.

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261.

13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283.

14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302.

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373.

16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754.

17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150.

18. Джолион Палмер («Рено») +2.896.

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971.

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975.
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