Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый
В Монако состоялась вторая тренировка Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
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Второй результат продемонстрировал Даниэль Риккардо из «Ред Булл», а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал четвёртым.
Формула-1.
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:12.720.
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487.
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563.
4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611.
5. Карлос
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766.
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170.
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182.
11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226.
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261.
13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283.
14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302.
15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373.
16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754.
17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150.
18. Джолион Палмер («Рено») +2.896.
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971.
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975.
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