«Феррари» в роли «Спартака»

На трассе в Монако практически нет мест для обгона, и судьба большинства гонок решалась в боксах — если команда сработала лучше конкурентов и выбрала более грамотную тактику, пилоту остается только «не накосячить». Считается, что на «Гран-при Монако» нет фаворитов, так как здесь не столь важна мощность силовых установок, а потому победить может любой. Но за последние 20 лет неожиданных победителей в самой гламурной гонке не было. Даже Ярно Трулли, который выиграл в 2004-м на «Рено», вряд ли может считаться таковым — тогда болиды французского автогиганта были одними из лучших. Вряд ли в нынешнем году ситуация изменится — кубок победителя «Гран-при Монако» наверняка получит кто-то из фаворитов.

«МЕРСЕДЕС»: В МОНАКО НЕПОБЕДИМЫ?

С 2013 года «Мерседес» в Монако не проигрывал никому. Трижды подряд побеждал Нико Росберг, который на этот раз будет на гонке в качестве почетного гостя, в прошлом году победу одержал Льюис Хэмилтон. Правда, не без помощи «Ред Булл», которая запуталась с пит-стопами и лишила заслуженной победы Дэна Риккьярдо.

Но на этот раз «Мерседес» впервые в эру турбированных шестицилиндровых двигателей не безоговорочный фаворит. Более длинная колесная база по сравнению с главным конкурентом может оказать ключевое влияние на ход гонки. Две недели назад в Барселоне «Мерседес» уступил «Феррари» на медленном третьем секторе, а Монако — вообще вся медленная. Многое решится в квалификации, где немецкая команда в нынешнем сезоне пока быстрее итальянской.

«ФЕРРАРИ»: 16 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД

Лидер «Феррари» и чемпионата Себастьян Феттель побеждал в Монако однажды — в 2011-м, а его напарник по команде Кими Райкконен — в 2005-м. Но немец свою победную гонку провел на «Ред Булле», а финн — на «Макларене». Побед пилотов «Феррари» в Монако не видели уже 16 лет — с того момента, как в 2001-м выиграл Михаэль Шумахер. С тех пор — как отрезало.

Но все серии имеют свойство прерываться — футбольный «Спартак» тоже впервые за 16 лет стал чемпионом России. Сейчас у «Феррари» хорошие шансы на победу. Конфигурация трассы подходит для скудерии, болиды которой к тому же более бережно работают с самым мягким составом резины. А в Монако бывает очень важно «пересидеть» соперника и заехать на пит-стоп позже.

«МАКЛАРЕН»: БЕЗ АЛОНСО, НО С БАТТОНОМ

«Макларен» — самая побеждающая в Монако команда в истории «Формулы-1». 15 побед, но лишь две — за последние десять лет. Одна на счету Хэмилтона, а другая — на счету Фернандо Алонсо. Однако испанский гонщик нынешнюю гонку пропустит. И не по причине травмы, как было в прошлом году в Бахрейне, а потому, что Алонсо будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса».

Не будь таких проблем с двигателем «Хонда», двукратный чемпион мира наверняка даже не задумался бы о том, чтобы пропустить самую престижную гонку «Формулы-1». Но сейчас Алонсо даже не сомневался в своем выборе. Кстати, в квалификации американской гонки он показал пятый результат, и его считают одним из претендентов на победу. Алонсо уже заявил, что в следующем сезоне он намерен выступать в команде, способной выигрывать гонки «Формулы-1». Судя по тому, что в «Макларене» уже подтвердили сотрудничество с «Хондой» и на 2018-й, испанца в команде не будет.

В Монако в кокпит «Макларен» вместо Алонсо сядет Дженсон Баттон, который по итогам прошлого сезона попрощался с «Формулой-1». Чемпион мира 2009 года и победитель «Гран-при Монако» того же года настроен очень оптимистично. Британец уверен, что обновления, которые были представлены в Барселоне, на самой медленной гонке чемпионата помогут команде выступить намного сильнее.

КВЯТ: МЕЧТЫ И РЕФЛЕКСЫ

«Феррари» и «Мерседес» претендуют на победу, «Макларен» — на то, что болиды доберутся до финиша, а на что рассчитывают все остальные? Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не рассчитывает на то, что займет четвертое место, как два года назад (когда он был в составе «Ред Булл»), но мечтает об этом. По четным годам он до финиша «Гран-при Монако» не добирался, а в нечетный год поднялся очень высоко. Квят вновь, как и в прошлом году, поделился ощущениями от того, что может дойти до трассы из собственной квартиры, но отметил и кое-что другое.

— Здесь все зависит от твоих рефлексов и скорости реакции — ты просто едешь, опираясь на чувства, и должен найти верный ритм, чтобы проехать хорошо, — сказал Даниил.

Будем надеяться, что на второй домашней гонке в сезоне у него все получится, а успехом будет финиш в очковой зоне. В «Ред Булле» рассчитывают на подиум, но даже главный конструктор команды Эдриан Ньюи признал, что при подготовке к нынешнему сезону специально созданная группа, отвечающая за разработку машины, не справилась со своими обязанностями. В «Форс Индии» справедливо рассчитывают на довольно высокие места в десятке — в нынешнем сезоне команда выделяется не только розовой раскраской болидов, но и надежностью.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

25 мая, четверг

11.00 — 12.30. Первая тренировка

15.00 — 16.30. Вторая тренировка.

27 мая, суббота

11.00 — 12.00. Третья тренировка

15.00 — 16.00. Квалификация.