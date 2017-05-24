Квят объяснил свои проблемы в квалификации Гран-при Испании
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему он не имел скорости в квалификации
Гран-при Испании, где остался последним, но на следующий день выступил гораздо лучше и прорвался на девятую позицию.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наша машина слишком чувствительна к мелким изменениям. Поэтому мы полностью выпадаем из рабочего окна, за что платим очень высокую цену. Трудно удерживать машину в «счастливом» рабочем окне — именно это случилось в Испании. Мы ещё не получили ответов на все 100%, а в гонке всё вернулось на свои места: машина была намного более управляемой. Но я бы предпочёл стартовать впереди и финишировать впереди, а не прорываться. Конечно, нам надо следить за тем, что делают остальные, но, так как наша машина слишком чувствительная, нужно проявлять осторожность.
«Рено»? В принципе мотор выглядит неплохо, но до сих пор случались отдельные проблемы, пусть и не очень серьёзные. Но сейчас двигатель довольно стабилен, так что я верю, что теперь они могут начать концентрироваться на скорости — а им нужно именно это, — приводит слова Квята Motorsport Week.
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