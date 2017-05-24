Хэмилтон и Феттель заявили о сохранении уважения друг к другу

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В настоящее время Феттель возглавляет личный зачёт, опережая идущего на втором месте Хэмилтона на шесть очков.

«Уважение остаётся неизменным», — сказал Хэмилтон в беседе с журналистами.

Феттель, в свою очередь, в интервью DPA отметил: «Вне трассы нет никаких причин не ладить друг с другом. Всегда следует уважать других, когда они хорошо выполняют свою работу».