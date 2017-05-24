Хэмилтон и Феттель заявили о сохранении уважения друг к другу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель утверждают, что сохраняют уважение друг к другу, несмотря на накал борьбы в чемпионате.
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В настоящее время Феттель возглавляет личный зачёт, опережая идущего на втором месте Хэмилтона на шесть очков.
«Уважение остаётся неизменным», — сказал Хэмилтон в беседе с журналистами.
Феттель, в свою очередь, в интервью DPA отметил: «Вне трассы нет никаких причин не ладить друг с другом. Всегда следует уважать других, когда они хорошо выполняют свою работу».
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