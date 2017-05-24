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24 мая 2017, 14:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон и Феттель заявили о сохранении уважения друг к другу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель утверждают, что сохраняют уважение друг к другу, несмотря на накал борьбы в чемпионате.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон и гонщик <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> утверждают что сохраняют уважение друг к другу несмотря на накал борьбы в чемпионате. Увеличить
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В настоящее время Феттель возглавляет личный зачёт, опережая идущего на втором месте Хэмилтона на шесть очков.

«Уважение остаётся неизменным», — сказал Хэмилтон в беседе с журналистами.

Феттель, в свою очередь, в интервью DPA отметил: «Вне трассы нет никаких причин не ладить друг с другом. Всегда следует уважать других, когда они хорошо выполняют свою работу».
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