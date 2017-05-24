Масса: С новыми машинами будет нелегко адаптироваться к узкой трассе Монако

«Мы впервые приедем в Монако с более широкими машинами, поэтому нам будет нужно адаптироваться к пилотированию с новыми габаритами на очень узкой трассе. Конечно, это будет непросто, но так всегда в Монако.

Это будет очень интересная гонка, в которой может случиться что угодно. Квалификация может быть более важной, чем гонка, потому что она часто предопределяет, на каком месте вы финишируете, так что важна хорошая суббота. Также Гран-при Монако является для меня второй домашней гонкой, поэтому я с нетерпением жду её, — цитирует Массу пресс-релиз «Уильямса».