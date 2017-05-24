«Я считаю, что самое главное для Формулы-1 после 2020 года — это независимый конкурентоспособный двигатель. Я считаю, что правила для этого должны быть определены довольно скоро.

Мотор — это самый значимый элемент, на который свой взор обращает владелец коммерческих прав, поскольку он диктует многое, что касается стоимости, производительности и различия между поставщиками. Например, не очень приятно видеть Фернандо Алонсо и «Макларен» в той ситуации, в какой они находятся.

Также с точки зрения повышения интереса к гонкам моторы должны быть более громкими и звучать так, как положено двигателям Ф-1. Таким образом, имеются ключевые критерии, на которых должны сфокусироваться владельцы коммерческих прав, — цитирует Хорнера Motorsport.