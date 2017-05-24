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https://sport.mail.ru/news/formula1/29851279/
24 мая 2017, 13:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Самое важное для будущего Ф-1 — это независимый поставщик моторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призывает руководство Формулы-1 поскорее определиться с моторным регламентом, который планируется внедрить после 2020 года.

«Я считаю, что самое главное для Формулы-1 после 2020 года — это независимый конкурентоспособный двигатель. Я считаю, что правила для этого должны быть определены довольно скоро.

Мотор — это самый значимый элемент, на который свой взор обращает владелец коммерческих прав, поскольку он диктует многое, что касается стоимости, производительности и различия между поставщиками. Например, не очень приятно видеть Фернандо Алонсо и «Макларен» в той ситуации, в какой они находятся.

Также с точки зрения повышения интереса к гонкам моторы должны быть более громкими и звучать так, как положено двигателям Ф-1. Таким образом, имеются ключевые критерии, на которых должны сфокусироваться владельцы коммерческих прав, — цитирует Хорнера Motorsport.
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