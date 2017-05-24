Нико Росберг: Будет здорово побывать на Гран-при Монако
Бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг побывает на
Гран-при Монако. Он поделился своими эмоциями от предстоящего визита.
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«Визит на
В этом году в гонках есть все: интрига, большое количество событий, непредсказуемость. Большего желать нельзя. Возвращение? Для меня эта глава закрыта, и у меня осталось много приятных воспоминаний, — цитирует Росберга Autosport.
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