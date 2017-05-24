В «Мерседесе» опасаются, что длинная колёсная база будет недостатком в Монако
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда опасается, что длинная колёсная база болида W08 поставит в невыгодное положение команду по отношению к конкурентам из «Феррари» на уличной трассе
Гран-при Монако Формулы-1.
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Видимо, что-то случилось...
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«У нас будут проблемы с нашей колёсной базой, которая является самой длинной, в узких поворотах. Это будет даже хуже, чем в Сингапуре», — цитирует Лауду швейцарская газета Blick.
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