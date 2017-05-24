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24 мая 2017, 11:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Мерседесе» опасаются, что длинная колёсная база будет недостатком в Монако

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда опасается, что длинная колёсная база болида W08 поставит в невыгодное положение команду по отношению к конкурентам из «Феррари» на уличной трассе Гран-при Монако Формулы-1.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> опасается что длинная колёсная база болида W08 поставит в невыгодное положение команду по отношению к конкурентам из <span class=error>Феррари</span> на уличной трассе <nobr>Гран-при </nobr>Монако Формулы-1. Увеличить
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«У нас будут проблемы с нашей колёсной базой, которая является самой длинной, в узких поворотах. Это будет даже хуже, чем в Сингапуре», — цитирует Лауду швейцарская газета Blick.

Гран-при Монако будет проходить с 25 по 28 мая.
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