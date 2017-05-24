В «Мерседесе» опасаются, что длинная колёсная база будет недостатком в Монако

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас будут проблемы с нашей колёсной базой, которая является самой длинной, в узких поворотах. Это будет даже хуже, чем в Сингапуре», — цитирует Лауду швейцарская газета Blick.