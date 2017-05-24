Тест-пилот «Рено» Сироткин: Убедился, что способен ехать на уровне Хюлькенберга
Российский гонщик и
тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин после тестовых заездов в Барселоне заявил, что он способен ехать в одном темпе с основным пилотом команды Нико Хюлькенбергом.
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Видимо, что-то случилось...
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«В Барселоне получилось провести одну полноценную серию из шести быстрых кругов, так что я успел хотя бы
Потенциал еще оставался, но, к сожалению, уже на круге возвращения на
Это не очень приятно, но позитивный момент в том, что темп у меня был хороший, и я еще раз убедился в том, что способен ехать на уровне Нико. Я не собираюсь себя превозносить, я просто увидел сам, что с ним можно бороться. Команда тоже осталась довольна — судя по их комментариям, они увидели то же, что и я, — рассказал Сироткин в интервью f1news.
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