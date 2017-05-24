Баттон заявил, что испытывает ощущение нереальности перед возвращением в «Формулу-1»
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Британский гонщик Дженсон Баттон заявил, что испытывает ощущение нереальности перед возвращением в «Формулу-1» на Гран-при Монако.
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Чемпион «Формулы-1» — 2009 Баттон, в 2016 году объявивший о завершении карьеры, на предстоящем
«Испытываю чувство нереальности, возвращаясь в кокпит на
«Трасса в Монако поистине уникальна, она требует большой работы для точной настройки автомобиля. Я чувствую себя хорошо подготовленным. Я хорошо знаю этот трек и уже проделал большую работу на симуляторе McLaren», — добавил 37-летний гонщик.
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