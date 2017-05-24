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24 мая 2017, 0:05 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Баттон заявил, что испытывает ощущение нереальности перед возвращением в «Формулу-1»

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Британский гонщик Дженсон Баттон заявил, что испытывает ощущение нереальности перед возвращением в «Формулу-1» на Гран-при Монако.

Британский гонщик <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> заявил что испытывает ощущение нереальности перед возвращением в Формулу-1 на <nobr>Гран-при </nobr>Монако. Увеличить
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Чемпион «Формулы-1» — 2009 Баттон, в 2016 году объявивший о завершении карьеры, на предстоящем Гран-при Монако заменит в команде «Макларен» испанца Фернандо Алонсо, который решил выступить в гонке «500 миль Индианаполиса» в США.

«Испытываю чувство нереальности, возвращаясь в кокпит на Гран-при Монако. Когда я получил звонок от (директора “Макларена”) Эрика Булье, не было никаких колебаний — это совершенно уникальная ситуация и прекрасная возможность. Я с нетерпением жду возвращения в одной из самых сумасшедших, непредсказуемых и захватывающих гонок в году», — сказал Баттон, которого цитирует официальный сайт «Формулы-1».

«Трасса в Монако поистине уникальна, она требует большой работы для точной настройки автомобиля. Я чувствую себя хорошо подготовленным. Я хорошо знаю этот трек и уже проделал большую работу на симуляторе McLaren», — добавил 37-летний гонщик.

Гран-при Монако пройдет 25 — 28 мая.
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