Пилот «Формулы-1» Квят ожидает, что Гран-при Монако сложится для него хорошо

Шестой этап чемпионата «Формулы-1» — 2017 в Монако пройдет 25—28 мая .

«Для меня это похоже на еще одну домашнюю гонку, потому что я живу в Монако, и во время гоночного уик-энда я засыпаю в своей постели и недалеко от паддока, что довольно круто. Трек сам по себе уникален, мне очень нравится. Да, у меня есть приличный результат в Монако: я не финишировал в 2014 году, четвертое место в 2015 году, не финишировал в сезоне-2016… Так что в этом году, похоже, что результат должен быть хорошим», — сказал квят, которого цитирует официальный сайт «Формулы-1».

«Мои результаты квалификаций обычно были довольно приличными в Монако. В 2015 году у меня была здесь одна из лучших гонок в моей карьере, я бы сказал. В этом году я определенно хочу хорошо провести уик-энд», — добавил Квят.

Квят в нынешнем сезоне с четырьмя очками после пяти этапов идет на 15-м месте в зачете пилотов.