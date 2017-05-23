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23 мая 2017, 23:43 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Формулы-1» Квят ожидает, что Гран-при Монако сложится для него хорошо

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят ожидает, что предстоящий Гран-при Монако сложится для него хорошо.

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Шестой этап чемпионата «Формулы-1» — 2017 в Монако пройдет 25—28 мая.

«Для меня это похоже на еще одну домашнюю гонку, потому что я живу в Монако, и во время гоночного уик-энда я засыпаю в своей постели и недалеко от паддока, что довольно круто. Трек сам по себе уникален, мне очень нравится. Да, у меня есть приличный результат в Монако: я не финишировал в 2014 году, четвертое место в 2015 году, не финишировал в сезоне-2016… Так что в этом году, похоже, что результат должен быть хорошим», — сказал квят, которого цитирует официальный сайт «Формулы-1».

«Мои результаты квалификаций обычно были довольно приличными в Монако. В 2015 году у меня была здесь одна из лучших гонок в моей карьере, я бы сказал. В этом году я определенно хочу хорошо провести уик-энд», — добавил Квят.

Квят в нынешнем сезоне с четырьмя очками после пяти этапов идет на 15-м месте в зачете пилотов.
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