Пилот «Формулы-1» Квят ожидает, что Гран-при Монако сложится для него хорошо
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят ожидает, что предстоящий Гран-при Монако сложится для него хорошо.
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Шестой этап чемпионата «Формулы-1»
«Для меня это похоже на еще одну домашнюю гонку, потому что я живу в Монако, и во время гоночного
«Мои результаты квалификаций обычно были довольно приличными в Монако. В 2015 году у меня была здесь одна из лучших гонок в моей карьере, я бы сказал. В этом году я определенно хочу хорошо провести уик-энд», — добавил Квят.
Квят в нынешнем сезоне с четырьмя очками после пяти этапов идет на 15-м месте в зачете пилотов.
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