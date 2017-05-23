Сергей Сироткин: Я способен соперничать с Хюлькенбергом
Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин в интервью F1News.Ru подчеркнул, что во время свободных заездов в Барселоне он убедился, что способен ехать на уровне боевого гонщика команды Нико Хюлькенберга.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы удовлетворены свободными заездами в Барселоне? Машина снова сломалась, но на этот раз вы проехали большую дистанцию, чем в Сочи…
— Да, намного большую! (Смеется.) Здесь мы провели одну полноценную серию из шести быстрых кругов, так что я успел хотя бы
Потенциал еще оставался, но, к сожалению, уже на круге возвращения на
— Вы много потеряли на этом? Не секрет, что в Сочи планировалось, что вы проедете всего десять кругов, двумя сериями по пять…
— В этот раз планировался чуть больший пробег, я потерял около трети от того, что мог проехать. Конечно, это не очень приятно, но позитивный момент в том, что темп у меня был хороший, и я еще раз убедился в том, что способен ехать на уровне Нико.
— Это ваше личное ощущение, или так считают в команде?
— Я не собираюсь себя превозносить, я просто увидел сам, что с ним можно бороться. Команда тоже осталась довольна — судя по их комментариям, они увидели то же, что и я.
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