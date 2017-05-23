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23 мая 2017, 15:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес: Гран-при Монако — это почти двухчасовый тест на концентрацию

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Монако.

«Монако — моя любимая трасса, потому что является самым большим вызовом для команды. Я думаю, что вклад пилота в достижение успеха на этом треке больше по сравнению с другими трассами. Здесь нет места ошибкам, и вам необходимо брать на себя небольшие риски, чтобы найти дополнительную скорость. Это почти двухчасовое испытание на концентрацию, вот почему это такая тяжёлая гонка.

Финиш на подиуме в прошлом году показывает, что здесь всё возможно. Это уникальная гонка, изюминка сезона, — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».
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