Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29838671/
23 мая 2017, 13:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ньюи: Рабочая группа «Ред Булл» не справилась с новым регламентом

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что коллегиальная рабочая группа, созданная командой, чтобы компенсировать его отход от передовой роли в разработке Ф-1, не справилась должным образом с переходом на новый регламент.

Это побудило Ньюи увеличить свою вовлечённость в работу над болидом.

«Я немного отошёл от дел, но стало очевидно, что подход с созданием рабочей группы не работает. У меня были своего рода обязательства перед командой, которые заключались в том, чтобы помочь ей продвинуться вперёд. И я оставался очень занятым начиная со второй сессии предсезонных тестов, чтобы чем-то помочь.

Это не то, чем я хочу заниматься в долгосрочной перспективе, но я рад этим заниматься в течение определённого периода. Думаю, что в период стабильности правил было ясно, что система делегирования моих обязанностей рабочей группе работает, однако такой подход не сработал, когда в регламент были внесены большие изменения, — цитирует Ньюи Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото