Ньюи: Рабочая группа «Ред Булл» не справилась с новым регламентом

Это побудило Ньюи увеличить свою вовлечённость в работу над болидом.

«Я немного отошёл от дел, но стало очевидно, что подход с созданием рабочей группы не работает. У меня были своего рода обязательства перед командой, которые заключались в том, чтобы помочь ей продвинуться вперёд. И я оставался очень занятым начиная со второй сессии предсезонных тестов, чтобы чем-то помочь.

Это не то, чем я хочу заниматься в долгосрочной перспективе, но я рад этим заниматься в течение определённого периода. Думаю, что в период стабильности правил было ясно, что система делегирования моих обязанностей рабочей группе работает, однако такой подход не сработал, когда в регламент были внесены большие изменения, — цитирует Ньюи Autosport.