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23 мая 2017, 12:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Алонсо не входит в список желаний «Мерседеса»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда сказал, что немецкая команда не желает заполучить гонщика «Макларена» Фернандо Алонсо.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> сказал что немецкая команда не желает заполучить гонщика <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span>. Увеличить
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Контракт испанца с «Маклареном» рассчитан до конца текущего сезона, в то время как у «Мерседеса» подписан лишь однолетний контракт с Валттери Боттасом, что делает Алонсо потенциальным претендентом на место в немецкой конюшне.

«Алонсо, конечно, не находится в нашем списке желаний. Мы полностью довольны Хэмилтоном и Боттасом. Но, как говорит мой коллега Тото Вольф (руководитель «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»), никогда не говори «никогда», — цитирует Лауду F1Today.
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