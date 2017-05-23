Лауда: Алонсо не входит в список желаний «Мерседеса»

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Контракт испанца с «Маклареном» рассчитан до конца текущего сезона, в то время как у «Мерседеса» подписан лишь однолетний контракт с Валттери Боттасом, что делает Алонсо потенциальным претендентом на место в немецкой конюшне.

«Алонсо, конечно, не находится в нашем списке желаний. Мы полностью довольны Хэмилтоном и Боттасом. Но, как говорит мой коллега Тото Вольф (руководитель «Мерседеса». — Прим. «Чемпионата»), никогда не говори «никогда», — цитирует Лауду F1Today.