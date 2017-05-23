Кэри: Новый моторный регламент — ключ к сокращению расходов в Ф-1
Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри рассчитывает, что новый моторный регламент, который планируется ввести после 2020 года, позволит сократить расходы в «Королевских автогонках».
Ранее сообщалось, что летом компания Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1, намерена раскрыть планы по ограничению бюджетов в Ф-1.
«Несколько недель назад мы провели заседание, на котором обсуждался будущий двигатель. И мы думаем, что двигатель должен быть проще, громче и дешевле. Силовая установка последнего поколения стала более дорогой и сложной, что позволило «Мерседесу» создать мотор, который лучше двигателей всех остальных.
Мы хотим, чтобы технологии были частью этого спорта, но это не должно быть определяющей частью спорта. Технологии должны давать преимущества, но в первую очередь мы хотим, чтобы пилоты оставались звёздами.
Мы хотим сделать бизнес более «здоровым» для всех команд, Если мы сможем управлять расходами, моторный регламент станет частью этого, — цитирует Кэри F1i.
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