Ранее сообщалось, что летом компания Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1, намерена раскрыть планы по ограничению бюджетов в Ф-1.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Несколько недель назад мы провели заседание, на котором обсуждался будущий двигатель. И мы думаем, что двигатель должен быть проще, громче и дешевле. Силовая установка последнего поколения стала более дорогой и сложной, что позволило «Мерседесу» создать мотор, который лучше двигателей всех остальных.

Мы хотим, чтобы технологии были частью этого спорта, но это не должно быть определяющей частью спорта. Технологии должны давать преимущества, но в первую очередь мы хотим, чтобы пилоты оставались звёздами.

Мы хотим сделать бизнес более «здоровым» для всех команд, Если мы сможем управлять расходами, моторный регламент станет частью этого, — цитирует Кэри F1i.