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23 мая 2017, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: «Мерседес» следит за успехами «Заубера» и «Форс Индия»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что пристально следит за протеже немецкой команды Паскалем Верляйном и Эстебаном Оконом, выступающими за «Заубер» и «Форс Индия» соответственно.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> признался что пристально следит за протеже немецкой команды Паскалем <span class=error>Верляйном</span> и <span class=error>Эстебаном</span> <span class=error>Оконом</span> выступающими за <span class=error>Заубер</span> и Форс Индия соответственно. Увеличить
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«Если посмотреть на результаты Гран-при Испании, то Паскаль и Эстебан провели очень хороший уик-энд. Верляйн придерживался стратегии одного пит-стопа и мог претендовать на седьмое место, но и восьмое — это хороший результат для него, который принёс ценные очки «Зауберу».

Я рад видеть, как Паскаль влился в команду. Он хорошо отзывается о команде и хорошо учится. Что касается Эстебана, то «Форс Индия» регулярно набирает очки, и Окон делает свой вклад в это. Ему нужно будет сильно напрячься, чтобы победить Серхио Переса, который является эталоном для него. Но мне интересно следить за тем, как развивается эта битва, — цитирует Вольфа F1today.
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