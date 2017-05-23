Вольф: «Мерседес» следит за успехами «Заубера» и «Форс Индия»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что пристально следит за протеже немецкой команды Паскалем Верляйном и Эстебаном Оконом, выступающими за «Заубер» и «Форс Индия» соответственно.
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«Если посмотреть на результаты
Я рад видеть, как Паскаль влился в команду. Он хорошо отзывается о команде и хорошо учится. Что касается Эстебана, то «Форс Индия» регулярно набирает очки, и Окон делает свой вклад в это. Ему нужно будет сильно напрячься, чтобы победить Серхио Переса, который является эталоном для него. Но мне интересно следить за тем, как развивается эта битва, — цитирует Вольфа F1today.
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