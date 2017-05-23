Вольф: «Мерседес» следит за успехами «Заубера» и «Форс Индия»

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«Если посмотреть на результаты Гран-при Испании, то Паскаль и Эстебан провели очень хороший уик-энд. Верляйн придерживался стратегии одного пит-стопа и мог претендовать на седьмое место, но и восьмое — это хороший результат для него, который принёс ценные очки «Зауберу».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Я рад видеть, как Паскаль влился в команду. Он хорошо отзывается о команде и хорошо учится. Что касается Эстебана, то «Форс Индия» регулярно набирает очки, и Окон делает свой вклад в это. Ему нужно будет сильно напрячься, чтобы победить Серхио Переса, который является эталоном для него. Но мне интересно следить за тем, как развивается эта битва, — цитирует Вольфа F1today.