Баттон: Чувствую себя хорошо подготовленным к гонке в Монако
Британский гонщик Дженсон Баттон, который будет подменять Фернандо Алонсо в «Макларене» на
Гран-при Монако, рассказал о своей готовности к гонке.
«Монако — поистине уникальная трасса, которая требует большой работы для проведения точной настройки машины и оптимизации настроек для прохождения узкого трека. Это всегда вызов — огромный вызов для любого пилота, но это действительно захватывающе. Монако всегда была одной из моих любимых трасс в календаре.
Хотя я ещё не садился за руль MCL32, я чувствую себя хорошо подготовленным. Я, конечно, хорошо знаю этот трек и уже начал большую работу на симуляторе «Макларен». И я тренировался, вероятно, больше, чем
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