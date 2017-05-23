Баттон: Чувствую себя хорошо подготовленным к гонке в Монако

«Монако — поистине уникальная трасса, которая требует большой работы для проведения точной настройки машины и оптимизации настроек для прохождения узкого трека. Это всегда вызов — огромный вызов для любого пилота, но это действительно захватывающе. Монако всегда была одной из моих любимых трасс в календаре.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.