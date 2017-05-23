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23 мая 2017, 11:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Баттон: Чувствую себя хорошо подготовленным к гонке в Монако

Британский гонщик Дженсон Баттон, который будет подменять Фернандо Алонсо в «Макларене» на Гран-при Монако, рассказал о своей готовности к гонке.

«Монако — поистине уникальная трасса, которая требует большой работы для проведения точной настройки машины и оптимизации настроек для прохождения узкого трека. Это всегда вызов — огромный вызов для любого пилота, но это действительно захватывающе. Монако всегда была одной из моих любимых трасс в календаре.

Хотя я ещё не садился за руль MCL32, я чувствую себя хорошо подготовленным. Я, конечно, хорошо знаю этот трек и уже начал большую работу на симуляторе «Макларен». И я тренировался, вероятно, больше, чем когда-либо, потому что у меня было время, чтобы сосредоточиться на подготовке к соревнованиям по триатлону. Я с нетерпением жду совместной работы с командой. И я сделаю всё возможное, чтобы присмотреть за болидом Фернандо, — цитирует Баттона пресс-служба «Макларена».
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