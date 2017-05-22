«Мерседес» нашёл причину отказа мотора Боттаса в Барселоне

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«Было больно потерять 15 очков, когда Валттери сошёл. Мы определили основную причину проблемы, которая была связана с турбиной. Прежде мы никогда не замечали этого дефекта, это говорит о том, что необходимо быть дважды внимательным.

Это технический вид спорта, и если вы расширяете пределы, то сталкиваетесь с техническими проблемами, — передаёт слова Вольфа ESPN.