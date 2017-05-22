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22 мая 2017, 16:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» нашёл причину отказа мотора Боттаса в Барселоне

По словам руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, команда выяснила причины проблем с силовой установкой, приведших к сходу Валттери Боттаса на Гран-при Испании. К отказу мотора привели дефекты в турбине, которые прежде оставались незамеченными.

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«Было больно потерять 15 очков, когда Валттери сошёл. Мы определили основную причину проблемы, которая была связана с турбиной. Прежде мы никогда не замечали этого дефекта, это говорит о том, что необходимо быть дважды внимательным.

Это технический вид спорта, и если вы расширяете пределы, то сталкиваетесь с техническими проблемами, — передаёт слова Вольфа ESPN.
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