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22 мая 2017, 12:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса может остаться в Ф-1 в 2018 году

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса признался, что предпочёл бы остаться в Формуле-1 по окончании текущего сезона.

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В конце прошлого года бразилец объявил о завершении карьеры в Формуле-1, однако вскоре вернулся по просьбе команды «Уильямс», в которой оказалось вакантное место после перехода Валттери Ботаса в «Мерседес».

«Если дела пойдут столь же хорошо, я бы паредполчёл остаться», — цитирует Массу Auto Motor und Sport.

Бразилец отметил позитивные изменения, вызванные приходом нового технического директора Падди Лоу и инженера Дирка де Бера. «Развитие стало более логичным и агрессивным», — сказал гонщик.
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