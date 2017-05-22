Масса может остаться в Ф-1 в 2018 году
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса признался, что предпочёл бы остаться в Формуле-1 по окончании текущего сезона.
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В конце прошлого года бразилец объявил о завершении карьеры в Формуле-1, однако вскоре вернулся по просьбе команды «Уильямс», в которой оказалось вакантное место после перехода Валттери Ботаса в «Мерседес».
«Если дела пойдут столь же хорошо, я бы паредполчёл остаться», — цитирует Массу Auto Motor und Sport.
Бразилец отметил позитивные изменения, вызванные приходом нового технического директора Падди Лоу и инженера Дирка де Бера. «Развитие стало более логичным и агрессивным», — сказал гонщик.
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