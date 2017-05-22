Масса может остаться в Ф-1 в 2018 году

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В конце прошлого года бразилец объявил о завершении карьеры в Формуле-1, однако вскоре вернулся по просьбе команды «Уильямс», в которой оказалось вакантное место после перехода Валттери Ботаса в «Мерседес».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Если дела пойдут столь же хорошо, я бы паредполчёл остаться», — цитирует Массу Auto Motor und Sport.

Бразилец отметил позитивные изменения, вызванные приходом нового технического директора Падди Лоу и инженера Дирка де Бера. «Развитие стало более логичным и агрессивным», — сказал гонщик.