Лауда: Я наложу вето на поставку «Макларену» моторов «Мерседес»
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда сказал, что наложил бы вето на предложение обеспечить моторами немецкого производителя команду «Макларен», которая страдает от проблем с силовыми установками «Хонды».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Для Формулы-1 важно, чтобы “Хонда” оставалась, я не сомневаюсь, что они решат свои проблемы. Я бы наложил вето (на поставки моторов “Мерседеса” “Макларену”. — Прим. “Чемпионата”). Два года назад я просил не давать наши моторы “Ред Булл”… Мы должны полностью сфокусироваться на нашей дуэли с “Феррари”, а не на том, чтобы модернизировать другого нашего соперника», — приводит слова Лауды Auto Motor und Sport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter