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https://sport.mail.ru/news/formula1/29823884/
22 мая 2017, 12:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Я наложу вето на поставку «Макларену» моторов «Мерседес»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда сказал, что наложил бы вето на предложение обеспечить моторами немецкого производителя команду «Макларен», которая страдает от проблем с силовыми установками «Хонды».

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> сказал что наложил бы вето на предложение обеспечить моторами немецкого производителя команду <span class=error>Макларен</span> которая страдает от проблем с силовыми установками <span class=error>Хонды</span>. Увеличить
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«Для Формулы-1 важно, чтобы “Хонда” оставалась, я не сомневаюсь, что они решат свои проблемы. Я бы наложил вето (на поставки моторов “Мерседеса” “Макларену”. — Прим. “Чемпионата”). Два года назад я просил не давать наши моторы “Ред Булл”… Мы должны полностью сфокусироваться на нашей дуэли с “Феррари”, а не на том, чтобы модернизировать другого нашего соперника», — приводит слова Лауды Auto Motor und Sport.
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