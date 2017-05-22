Лауда: Я наложу вето на поставку «Макларену» моторов «Мерседес»

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«Для Формулы-1 важно, чтобы “Хонда” оставалась, я не сомневаюсь, что они решат свои проблемы. Я бы наложил вето (на поставки моторов “Мерседеса” “Макларену”. — Прим. “Чемпионата”). Два года назад я просил не давать наши моторы “Ред Булл”… Мы должны полностью сфокусироваться на нашей дуэли с “Феррари”, а не на том, чтобы модернизировать другого нашего соперника», — приводит слова Лауды Auto Motor und Sport.