Ферстаппен установил рекорд круга на трассе Зандворт
В эти выходные пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принимает участие в гоночном фестивале, который проходит в Голландии на трассе «Зандворт».
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В воскресенье утром Ферстаппену удалось установить новый рекорд круга на этом треке.
Случилось это во время заездов на чемпионской машине образца 2012 года — Red Bull RB8. Новый рекорд быстрейшего времени на трассе — 1:19,511. Таким образом, голландец побил результат, установленный ещё Лукой Бадоером в 2001 году — 1:19,880.
Завершив выступление, Ферстаппен отметил, что для проведения гонки Формулы-1 на трассе в Зандворте необходимо создать ещё ряд условий.
«Если бы всё зависело от меня, то
В последний раз этап
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