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21 мая 2017, 16:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен установил рекорд круга на трассе Зандворт

В эти выходные пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принимает участие в гоночном фестивале, который проходит в Голландии на трассе «Зандворт».

В эти выходные пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен принимает участие в гоночном фестивале который проходит в Голландии на трассе Зандворт. Увеличить
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В воскресенье утром Ферстаппену удалось установить новый рекорд круга на этом треке.

Случилось это во время заездов на чемпионской машине образца 2012 года — Red Bull RB8. Новый рекорд быстрейшего времени на трассе — 1:19,511. Таким образом, голландец побил результат, установленный ещё Лукой Бадоером в 2001 году — 1:19,880.

Завершив выступление, Ферстаппен отметил, что для проведения гонки Формулы-1 на трассе в Зандворте необходимо создать ещё ряд условий.

«Если бы всё зависело от меня, то Гран-при бы уже здесь был. Это было бы очень здорово, но есть такие вещи, как бюджет и инфраструктура. Нужно ещё многое сделать, чтобы организовать здесь гонку», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В последний раз этап Гран-при Голландии на трассе Зандворт был проведён в 1985 году, тогда победу одержал Ники Лауда.
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