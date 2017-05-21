Канделаки: Выступления Квята сказываются на рейтингах трансляции

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«Рейтинги зависят не только от выступлений Квята, но надо констатировать, что когда мы выступаем лучше или выигрываем, уровень просмотров выше. Когда мы проигрываем, то рейтинги начинают падать.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Мы стараемся приучить зрителя к линейному интересу, но зависимость рейтингов просмотра Формулы-1 от результатов Квята есть. Я бы не стала применять такие эпитеты, как «очень», но когда Даниила перевели в «Торо Россо», это тоже было заметно, — рассказала Канделаки в эфире программы «100% скорости» на радио СпортFM.