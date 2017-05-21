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21 мая 2017, 12:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Канделаки: Выступления Квята сказываются на рейтингах трансляции

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как зависят рейтинги трансляции гонок Формулы-1 от выступления российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина <span class=error>Канделаки</span> рассказала как зависят рейтинги трансляции гонок Формулы-1 от выступления российского пилота <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span>. Увеличить
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«Рейтинги зависят не только от выступлений Квята, но надо констатировать, что когда мы выступаем лучше или выигрываем, уровень просмотров выше. Когда мы проигрываем, то рейтинги начинают падать.

Мы стараемся приучить зрителя к линейному интересу, но зависимость рейтингов просмотра Формулы-1 от результатов Квята есть. Я бы не стала применять такие эпитеты, как «очень», но когда Даниила перевели в «Торо Россо», это тоже было заметно, — рассказала Канделаки в эфире программы «100% скорости» на радио СпортFM.
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