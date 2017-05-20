Хэмилтон против Феттеля: кто всё-таки круче?

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Последние семь сезонов в Формуле-1 шла весьма специфическая борьба за титул: «Феттель против ветра», «Хэмилтон против самого себя», «Хэмилтон против поломок», «Хэмилтон против поломок и Росберга»… Себ и Льюис выиграли на двоих семь титулов за девять лет, но ни разу не боролись друг против друга (исключением мог стать 2010-й, но там «Макларен» завалил концовку). В 2017-м всё изменилось. Хэмилтону уже 32, Феттелю скоро 30, и мы наконец-то получили сражение двух главных (из тех, что не выступают в IndyCar) гонщиков Ф-1 современности. Но кто из них круче?

Истоки

Льюис старше Себастьяна на 2,5 года и в гонки, соответственно, пришёл раньше. Оба начинали карьеру в местных сериях: Хэмилтон в британской Формуле «Рено» 2000, Феттель в немецкой Формуле BMW ADAC. После первых побед и первых титулов гонщики — единственный раз вне Ф-1 — пересеклись в европейской Формуле-3. Льюис проводил там второй сезон и был явным фаворитом — выиграл 15 гонок из 20, забрал титул и пошёл дальше. Феттель в серии дебютировал, взял шесть подиумов и остался на второй год.

В 2006-м Хэмилтон взял второй титул подряд, не без труда расправившись с Нельсиньо Пике в GP2. Феттель же не выиграл в Ф-3 и со второй попытки: в напряжённой борьбе Пол ди Реста оставил соотечественника вторым. Однако уже через год Себ и Льюис встретились в «Королевских гонках».

Дебюты

Условия для дебюта у гонщиков были разными: Хэмилтон получил от «Макларена» невероятно быструю машину и статус любимчика команды, Феттель же посреди лета сел в накатанный Скоттом Спидом «Торо Россо». С поправкой на разницу ситуаций, оба дебютировали впечатляюще: Льюис лишился титула, лишь провалив две последние гонки, а Себ привёз на пятое и шестое места болид, который обычно не поднимался выше 14-го.

Следующий сезон для обоих был одним из самых важных в карьере: Себастьян добыл скромному «Торо Россо» победу, а себе — место в «Ред Булл». Льюис же закончил чемпионство Массы на первой минуте и стал самым молодым обладателем титула в истории Ф-1 (через два года Феттель отобрал это звание).

Развитие

Далее карьеры Феттеля и Хэмилтона продолжились в противофазе: «Ред Булл» набрал силу, и Себ взял на нём четыре титула подряд, у «Макларена» же пошёл спад и, несмотря на победы в отдельных гонках, он не позволял своему ездоку бороться за чемпионство.

Всё изменил новый регламент на моторы: «Мерседес» в который к тому времени благоразумно перешёл Льюис, блестяще приспособился к новым правилам, а «Ред Булл» рухнул вниз. И вот уже Хэм берёт два титула кряду.

Как и Льюис ранее, Себастьян решил сменить команду в кризис и отправился в «Феррари». Как и Льюис, Себ дождался прогресса новой команды и снова готов биться за титул.

Что сейчас?

За пять гонок Феттель и Хэмилтон одержали по две победы, Льюис лишь раз оказался вне подиума, Себастьян — ни разу. Пока в чемпионате лидирует Бэби Шуми на красной «Феррари», но Льюис на серебристом «Мерседесе» уступает всего шесть очков. Пока если Хэмилтон выигрывает гонку, Феттель приезжает вторым, а если побеждает Себ, Льюис поднимается на вторую ступень. При этом как таковой борьбы в гонках между ними до преступного мало, что бы ни говорил Хэмилтон.

В Австралии Льюис взял поул, но проиграл тактически — Феттель победил, опередив «Мерседес» на пит-стопе. В дождливом и суматошном Китае Хэмилтон стартовал первым и спокойно уехал к победе, пока Себ решал свои проблемы. В Бахрейне Феттель опередил Льюиса на старте, а потом вырвался в лидеры после сейфти-кара и не дал себя догнать. В Сочи у Хэмилтона были неочевидные проблемы с машиной, и борьбы вновь не получилось (вот откуда взялись шесть очков разницы).

Впервые по-настоящему лидеры сцепились в Испании, но более мягкие шины и мощный мерседесовский мотор практически не оставили Феттелю шансов. Себ сопротивлялся недолго, и Льюис его скорее объехал, чем обогнал.

Пока Хэмилтон увереннее смотрится в квалификациях, но часто проигрывает старт — эту проблему мы помним ещё по баталиям с Росбергом. Феттель же умело отрывается на открытом пространстве, но пока не проходил Льюиса в борьбе на трассе. Как показывает практика, рано или поздно тактическое сражение должно вылиться в открытую бойню. Противофазы двух гигантов наконец-то сошлись, и от столкновения полетят искры. Может, уже в Монако?