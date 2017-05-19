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«Это определённо одно из моих лучших, если если не лучшее противостояние. У меня очень плохая память, поэтому я не помню всех битв, но, честно говоря, могу сказать, что в сравнении с прошлым годом я нахожусь в намного лучшем положении. Иметь возможность бороться с другой командой — это намного приятней, потому что внутри нашей команды нет напряжения», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.