Жену Шумахера развести не удалось

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Три с половиной года назад несчастный случай расколол жизнь легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера на «до» и «после»: спускаясь на лыжах в альпийском курорте Мерибель, спортсмен вылетел за пределы трассы и сильно ударился головой о скалу. Удар вышел настолько мощным, что даже шлем не уберег знаменитого гонщика от тяжелой черепно-мозговой травмы. С тех пор.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Шумахер пребывает в недееспособном состоянии, и о его здоровье доподлинно известно лишь то, что он до сих пор не может ходить.

В феврале 2016 года к горю в семье гонщика прибавилась новая беда: на электронный адрес жены Шумахера Коринны начали поступать угрожающие сообщения.

Неизвестный злоумышленник требовал перевести ему €900 тыс, в противном случае обещая убить обоих детей гонщика.

Наследники легендарного гонщика уже достаточно взрослые люди: 20-летняя Джина-Мария занимается конным спортом, а 18-летний Мик выступает в европейской «Формуле-3». Оба ведут активную общественную жизнь, так что запереть их в доме под надзором нянек и личных телохранителей было бы достаточно проблематично, а угроза могла прийти с любой стороны.

Жена Шумахера немедленно обратилась в полицию. Решено было не отпугивать шантажиста, и вскоре тот прислал номер банковского счета для перевода денег, дав полиции необходимую зацепку для поисков.

В итоге злоумышленник был вычислен и пойман. По информации Bild, им оказался 25-летний мужчина, который полностью признал свою вину, однако не стал объяснять причин, побудивших его на шантаж семьи Шумахера, и без того переживающей серьезное горе.

Скорее всего, преступника вдохновила информация о том, сколько денег тратится на лечение гонщика.

По данным The Mirror, в неделю на оплату труда 15 высококвалифицированных личных врачей уходит €135 тыс., а за три года уже было потрачено около €16,5 млн. Предполагается, что для поддержания интенсивного курса лечения был продан личный самолет семьи Шумахеров и особняки в Дубае и Осло.

Судя по всему, этот изматывающий марафон закончится еще не скоро. С тех пор как семикратного чемпиона «Формулы-1» доставили на вертолете в ближайший госпиталь с травмой головы и было объявлено, что он в сознании и может говорить, хотя и находится в состоянии шока, дела пошли не самым лучшим образом.

В клинике французского Гренобля Шумахера ввели в состояние искусственной комы, из которой он не выходил полгода. Однако 16 июня 2014 года спортсмена вернули к осознанной жизни и перевезли в его собственный особняк на берегу Женевского озера.

По сообщениям Daily Mail, на создание медицинского комплекса прямо в доме семьи Шумахеров ушло около £10 млн.

С тех пор уже три года Шумахер проходит длительный курс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Время от времени папарацци, дежурящие сутками возле дома звездного гонщика в надежде разведать информацию о реальном состоянии его здоровья, засылают на территорию особняка летающих дронов с камерами, но ни одной фотографии спортсмена сделать пока не удалось.

Немецкому журналу Blute, чьи информаторы сообщили, что видели Шумахера самостоятельно прогуливающимся возле дома, даже пришлось отбиваться от судебных исков семьи спортсмена,

которая всеми силами пытается оградить гонщика от лишнего внимания. Издание пыталось доказать, что люди имеют право получать новости, касающиеся такой публичной личности, как Михаэль Шумахер, и уверяла, что ее источники являются очень надежными, но в итоге суд Гамбурга все равно обязал Blute заплатить компенсацию в размере €50 тыс. за публикацию «ложной информации» о спортсмене.

«Здоровье Михаэля — не публичное дело, поэтому мы продолжаем отказываться от комментариев, — заявила менеджер знаменитого пилота Сабине Кем. — Мы должны защищать его частную жизнь, с точки зрения закона любое заявление о его здоровье урезает его личную сферу».

При этом в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook были созданы официальные аккаунты Шумахера, видимо, для того, чтобы поклонникам спортсмена было, куда обратить свой взор, пока он сам не вернется к полноценной жизни.

Недавно в инстаграме появилась запись о том, что в честь юбилейного 50-го Гран-при Канады в классе машин «Формула-1» были выпущены специальные марки и одна из них — с изображением немецкого гонщика.

Пока общественности уделяется внимание в соцсетях, к личной встрече с Шумахером допускают только самых преданных друзей спортсмена. По неподтвержденной информации, из-за малоподвижного образа жизни вес спортсмена сейчас не превышает 50 кг, и его семья не желает, чтобы кто-либо, кроме близких, видел его в таком состоянии. Шумахера уже навестили такие люди, как спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун и бывший президент «Ферарри» Лука ди Монтедземоло.

«Я несколько раз видел Михаэля после инцидента, — делился впечатлениями Браун. — Каждый день мы молимся о том, чтобы он поправлялся. Жизнь может быть очень жестокой. Это чудесный человек, но с ним произошла трагедия».

«Я очень доволен тем, что Шумахер реагирует на лечение. Знаю, насколько Михаэль силен, и уверен, что его целеустремленность сыграет решающую роль.

Он выберется из тяжелейшей ситуации», — цитирует The Telegraph ди Монтедземоло.

Остается надеяться, что за закрытыми дверями многофункционального особняка великий гонщик постепенно накапливает жизненные силы, и вскоре с нами вновь окажется не только легенды о нем, но и он сам.