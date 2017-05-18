Чейз Кэри намерен отказаться в Ф-1 от Договора согласия

Действующий Договор согласия американец намеревается заменить системой, которая была бы менее спорной. Кэри считает, что временные рамки, которые определяются Договором согласия, мешают долгосрочному планированию, поскольку каждая из сторон старается выбить для себя более выгодные условия на следующий отрезок времени.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«У нас есть печально известный документ, именуемый Договором согласия, который представляет собой соглашение, заключаемое раз в шесть-восемь лет. Оно действует до конца 2020 года и определяет финансовые договорённости с командами.

Наша цель состоит в создании более долгосрочного партнёрства, а не того, в котором имеется момент, когда вы ведёте переговоры относительно последующего восьмилетнего периода.

На самом деле мы декларируем, что работаем как партнёры, которые конкурируют на трассе, но разделяют видение того, в каком направлении развивать спорт и какие преимущества от этого будут для всех нас, — цитирует Кэри Autosport.