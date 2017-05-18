Вольф опроверг слухи, что болид «Мерседеса» стал легче на 5 кг

По математическим расчётам лишние 5 кг обходятся в полторы десятых секунды на круге. Известно, что болид немецкой команды W08 тяжелее болидов конкурентов.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Мы пытались улучшить аэродинамическую эффективность болида и уменьшить вес, но речь не идёт о пяти килограммах. В Формуле-1 сложно сделать столь значительные шаги вперёд, все они — маленькие. Мы больше работаем с граммами, нежели с килограммами», — цитирует Вольфа El Mundo Deportivo.