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18 мая 2017, 14:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф опроверг слухи, что болид «Мерседеса» стал легче на 5 кг

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи, что за счёт обновлений, привезённых в Барселону, команде удалось уменьшить вес болида на 5 кг.

По математическим расчётам лишние 5 кг обходятся в полторы десятых секунды на круге. Известно, что болид немецкой команды W08 тяжелее болидов конкурентов.

«Мы пытались улучшить аэродинамическую эффективность болида и уменьшить вес, но речь не идёт о пяти килограммах. В Формуле-1 сложно сделать столь значительные шаги вперёд, все они — маленькие. Мы больше работаем с граммами, нежели с килограммами», — цитирует Вольфа El Mundo Deportivo.
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