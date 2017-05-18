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18 мая 2017, 12:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сейвард: Риккардо и Ферстаппен имеют возможность досрочно уйти из «Ред Булл»

Известный обозреватель Джо Сейвард утверждает, что у Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена в контрактах с «Ред Булл» есть оговорки, позволяющие досрочно покинуть команду.

Известный обозреватель Джо Сейвард утверждает что у <span class=error>Даниэля</span> Риккардо и <span class=error>Макса</span> Ферстаппена в контрактах с Ред <span class=error>Булл</span> есть оговорки позволяющие досрочно покинуть команду. Увеличить
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«Пока ещё рано говорить о рынке пилотов на 2018 год, но уже ходят различные слухи. Очевидно, что у «Мерседеса» и «Феррари» могут быть вакансии, и поэтому все оценивают варианты. С проблемами «Ред Булл» основными целями кажутся Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, хотя протеже «Мерседеса» Эстебан Окон и Паскаль Верляйн делают успехи.

«Ред Булл» заявляет, что оба из пилота находятся на контрактах, и это верно, однако контракты часто содержат оговорки, касающиеся конкурентоспособности, которые позволяют пилотам расторгать сделки, если команда не даёт им то, что им нужно.

Дело в том, что гонщикам «Ред Булл» обещан автомобиль-победитель и что они будут бороться за места в топ-5 в зачёте пилотов, а команда — за место в топ-3 в Кубке конструкторов. Я слышал, что пилот может покинуть команду, если два из трёх пунктов не соблюдаются. Макс Ферстаппен на данный момент занимает шестое место в чемпионате, а «Ред Булл» — третье в Кубке конструкторов. И австрийской команде не выиграть гонку, если только не возникнут исключительные обстоятельства для этого, — написал Сейвард в своём блоге.
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