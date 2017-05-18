Сейвард: Риккардо и Ферстаппен имеют возможность досрочно уйти из «Ред Булл»

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«Пока ещё рано говорить о рынке пилотов на 2018 год, но уже ходят различные слухи. Очевидно, что у «Мерседеса» и «Феррари» могут быть вакансии, и поэтому все оценивают варианты. С проблемами «Ред Булл» основными целями кажутся Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, хотя протеже «Мерседеса» Эстебан Окон и Паскаль Верляйн делают успехи.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Ред Булл» заявляет, что оба из пилота находятся на контрактах, и это верно, однако контракты часто содержат оговорки, касающиеся конкурентоспособности, которые позволяют пилотам расторгать сделки, если команда не даёт им то, что им нужно.