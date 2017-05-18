Сейвард: Риккардо и Ферстаппен имеют возможность досрочно уйти из «Ред Булл»
Известный обозреватель Джо Сейвард утверждает, что у Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена в контрактах с «Ред Булл» есть оговорки, позволяющие досрочно покинуть команду.
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Видимо, что-то случилось...
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«Пока ещё рано говорить о рынке пилотов на 2018 год, но уже ходят различные слухи. Очевидно, что у «Мерседеса» и «Феррари» могут быть вакансии, и поэтому все оценивают варианты. С проблемами «Ред Булл» основными целями кажутся Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, хотя протеже «Мерседеса» Эстебан Окон и Паскаль Верляйн делают успехи.
«Ред Булл» заявляет, что оба из пилота находятся на контрактах, и это верно, однако контракты часто содержат оговорки, касающиеся конкурентоспособности, которые позволяют пилотам расторгать сделки, если команда не даёт им то, что им нужно.
Дело в том, что гонщикам «Ред Булл» обещан
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