«Пирелли» отказалась от использования шин «хард» на Гран-при Великобритании
Компания «Пирелли», являющаяся официальным поставщиком шин для Формулы-1, определилась с комплектами резины на
Гран-при Великобритании, который будет проходить с 14 по 16 июля на автодроме «Сильверстоун».
В «Пирелли» пошли навстречу пилотам и отказались от использования в «Сильверстоуне» компаунда «хард», заменив его на «суперсофт».
Выбор шин на
Таким образом, на данный момент «Пирелли» определилась с составами покрышек до девятого этапа включительно.
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