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18 мая 2017, 12:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Пирелли» отказалась от использования шин «хард» на Гран-при Великобритании

Компания «Пирелли», являющаяся официальным поставщиком шин для Формулы-1, определилась с комплектами резины на Гран-при Великобритании, который будет проходить с 14 по 16 июля на автодроме «Сильверстоун».

В «Пирелли» пошли навстречу пилотам и отказались от использования в «Сильверстоуне» компаунда «хард», заменив его на «суперсофт».

Выбор шин на Гран-при «Барселоны»: «медиум», «софт» и «суперсофт».

Таким образом, на данный момент «Пирелли» определилась с составами покрышек до девятого этапа включительно.
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