«Пирелли» отказалась от использования шин «хард» на Гран-при Великобритании

В «Пирелли» пошли навстречу пилотам и отказались от использования в «Сильверстоуне» компаунда «хард», заменив его на «суперсофт».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Выбор шин на Гран-при «Барселоны»: «медиум», «софт» и «суперсофт».

Таким образом, на данный момент «Пирелли» определилась с составами покрышек до девятого этапа включительно.