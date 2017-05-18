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18 мая 2017, 9:00 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Шантажист посредством электронный почты вымогал у супруги семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая убить их детей, сообщает focus.de со ссылкой на Bild.

Михаэль Шумахер с женой Кориной на церемонии бракосочетания Увеличить
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В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер. В частности, в первом письме он написал следующее: «Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты».

В то время сын Шумахеров, Мик, уже выступал в гоночной серии «Формула-4». Также в семье известного автогонщика есть еще один ребенок — дочь по имени Джина-Мария.

Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива.
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