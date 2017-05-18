Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей

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В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер. В частности, в первом письме он написал следующее: «Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

В то время сын Шумахеров, Мик, уже выступал в гоночной серии «Формула-4». Также в семье известного автогонщика есть еще один ребенок — дочь по имени Джина-Мария.

Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.