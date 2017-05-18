Шантажист вымогал у супруги Михаэля Шумахера 900 тысяч евро, угрожая убить их детей
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Шантажист посредством электронный почты вымогал у супруги семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая убить их детей, сообщает focus.de со ссылкой на Bild.
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Видимо, что-то случилось...
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В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер. В частности, в первом письме он написал следующее: «Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты».
В то время сын Шумахеров, Мик, уже выступал в гоночной серии «Формула-4». Также в семье известного автогонщика есть еще один ребенок — дочь по имени
Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по оставленному в электронной почте номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.
В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил
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