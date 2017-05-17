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17 мая 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Будущее Сайнса-младшего — под контролем «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что «Ред Булл» контролирует карьеру Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за его младшую команду «Торо Россо».

Когда «Мерседес» покинул Нико Росберг, то появились слухи о том, что Вольф изучил ситуацию с контрактом Сайнса-младшего с «Ред Булл».

«Мне нравится Карлос и его семья. Карлос такой, каким должен быть: современный пилот, красивый, умный и быстрый. Он является пилотом “Ред Булл”, а они всегда будут стараться удерживать хороших гонщиков в своей системе или контролировать их судьбу. И ситуация такова и на данный момент», — цитирует Вольфа El Mundo Deportivo.
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