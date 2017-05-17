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17 мая 2017, 13:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко: Либо новый моторный регламент, либо «Ред Булл» уйдёт

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко агитирует за смену моторного регламента в Формуле-1.

Советник Ред <span class=error>Булл</span> Хельмут Марко агитирует за смену моторного регламента в Формуле-1. Увеличить
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«Идея очень проста, нам нужен двигатель мощностью в 1000 л. с. с одним стандартным блоком KERS и батареей. И затраты на его создание не должны превышать 15−20 млн.

У моторов должен быть хороший звук, и они должны позволять пилотам показывать своё значение. Независимые компании, такие как «Илмор» и «Косуорт», должны иметь возможность прийти, чтобы мы или «Макларен» могли использовать их двигатели, если захотим, — цитирует Марко El Confidencial.

На вопрос о том, можно ли ожидать ухода «Ред Булл» в случае, если эти запросы не будут удовлетворены, Марко ответил: «Да, потому что в прошлом году “Мерседес” не дал нам свой двигатель, и “Феррари” тоже. И “Рено” был единственным производителем, которого Экклстоун вынудил дать нам моторы. Мы хотим иметь равноправие, когда производители не шантажируют нас».
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