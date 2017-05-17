Интрига, которой не ждали
После скучных событий российского этапа Формулы-1 интрига, имевшая место на автодроме барселонского пригорода Монтмело в минувшее воскресенье, заслуживает самой высокой оценки по своей зрелищности.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
И наверняка болельщики, отказавшиеся воочию посмотреть гонку и оставившие пустыми достаточно много мест на трибунах и пелузах, потом пожалели о своем решении.
С учетом преимущества моторов «Феррари», которые итальянская скудерия удачно подготовила к этому сезону, победу на испанской трассе прочили Себастьяну Феттелю. Но субботняя квалификация несколько
Следом за фаворитами на втором ряду стартового поля расположились их напарники. Несмотря на объявленный их командами паритет между гонщиками, «финские оруженосцы» Вальтерри и Кими в своих «конюшнях» все же остаются «вторыми номерами», уступая своим партнерам и в квалификации, и в гонках, и, как следствие, в личном зачете.
Третий ряд, как и следовало ожидать, достался команде «Ред Булл», где Макс Ферстаппен оказался почти на
Фернандо и Карлос разогревают атмосферу
Наличие в сегодняшнем пелотоне двоих испанских гонщиков, безусловно, способствует повышенному интересу к Формуле-1 в Испании. Но признаем честно, сегодня это уже не тот бум, как в эпоху, когда Фернандо Алонсо добывал свои чемпионские кубки в составе команды «Рено» в 2005 и 2006 г.г., или когда он потом в составе «Феррари» трижды был очень близок к этой цели вплоть до последнего
Сегодня этого, увы, уже нет. Даже на автодроме в Монтмело были на этот раз не до конца заполненные трибуны и выделялись пустыми проплешинами незанятые места на пелузах (травяных газонах), чего раньше нельзя было себе и представить. Да, бывали времена, когда на этом автодроме, вмещающем 131 тыс. зрителей яблоку, что говорится, не было куда упасть. Сегодня организаторы стараются прикрываться общей цифрой посещения автодрома за 4 дня: 178 тыс. Понятно, что до аншлага в воскресенье при таком показателе слишком далеко.
Есть еще одна местная проблема, связанная с Формулой-1: ее трансляция теперь идет только по платному каналу. И это все тоже следствие упавшего интереса испанцев к гонкам.
Конечно, нынешнее положение команды «МкЛарен-Хонда», где гоняется 2-кратный испанский чемпион и главный кумир местных болельщиков Фернандо Алонсо, вряд ли способствует повышению популярности «королевских гонок». До Испании за 4 прошедших этапа Алонсо ни разу не добрался до финиша. На этом фоне его 7-е место в квалификации в Монтмело было чуть ли ни великим подвигом. Но мы, знававшие и более светлые дни в карьере Фернандо, с грустью смотрели на потуги местных журналистов придать этому событию чрезвычайное значение. Некоторые даже пытались нас убедить, что Алонсо пусть может и не доберется до подиума, но уж в шестерке сильнейших на финише будет точно.
Увы, уже в коллизиях первого поворота Фернандо скатился с 7-го места на 10-е, а затем по ходу гонки ему пришлось пропустить вперед еще двоих конкурентов. Даже его молодой земляк Карлос Сайнс выступил посильнее именитого чемпиона. Пилот «Торо Россо», стартовав 12-м, сумел в финишном протоколе оказаться на 7-й строчке.
Первый поворот
Учитывая, что барселонская трасса имеет высокий показатель «необгонности», первый поворот в Монтмело исключительно важен для достижения победы. Неудивительно, что там редко обходится без
Предполагая такое развитие событий, автор этих строк тоже решил провести первые полчаса гонки в зоне связки первого и второго поворотов, а также «шпильки» 5-го поворота. Именно в этом месте самый узкий «перешеек» между двумя участками барселонской трассы, что позволяет делать фотосъемку в обоих направлениях. Благо что с прошлого сезона фотографирующим журналистам выдают по их желанию еще и специальные жилетки фотографов, которые позволяют практически снимать события всего гоночного
Прямо скажу, для тех, кто небезразличен к гонкам, — это неописуемое удовольствие. Именно здесь, вблизи асфальтного полотна трассы, практически в 5−7 метрах от тебя проносятся болиды. Если это медленный поворот, то успеваешь рассмотреть движения гонщика. Если это быстрая прямая, то наслаждаешься звуком моторов проносящихся на скорости под 300 км/ч болидов. Жаль, что передать эти ощущения сложно словами. Это нужно почувствовать самому.
Понятно, что в некоторых местах фотографирование может оказаться и опасным занятием. Не знаешь ведь, куда может полететь болид или его останки после жестких столкновений, который порой случаются в гонках Формулы-1. Поэтому держать надо ухо востро, заранее определив для себя место за барьерами из старых покрышек или новых конструкций «Протех», куда в случае опасности лучше будет
По правде сказать, стоя рядом с моим швейцарским коллегой и вооружившись фотоаппаратами, за несколько минут до старта мы попытались сделать прогноз на гонку. Он был сторонником победы «Феррари», разумно отдавая предпочтение Феттелю. Я, со своей стороны, считал, что выиграет гонку Льюис, а Макс Ферстаппен обязательно столкнется при попытке обгона с Себастьяном. В итоге мой прогноз был чуточку поближе к истине. Даже авария «Ред Булл» голландца с машиной итальянской скудерии случилась именно в первом повороте. Правда, жертвой юного голландца оказался не немецкий чемпион, а его финский напарник.
Безрассудство храбрых?
Удачный старт Себастьяна Феттеля позволил ему обойти своего британского коллегу уже перед первым поворотом. Испанские болельщики не скрывают своей искренней симпатии к команде «Феррари», кто бы за нее ни гонялся. Так было во времена Михаэля Шумахера, так было и во времена, когда в красном комбинезоне гонялся за скудерию местный кумир Фернандо Алонсо. Не удивительно, что мастерски исполненный стартовый маневр Феттеля принес Себастьяну по результатам
На выезде из боксов после второго
Признаться честно, окажись на месте Льюиса в этот момент сам Себастьян или Макс Ферстаппен, жалоб к руководству гонку было бы не миновать. То, что эти «капризные мальчики» позволяют делать себе, они не допускают этого по отношению к себе.
Ровно круг спустя, Льюис,
Еще один обгон, взорвавший затем
По правде сказать, не соверши Феттель этот обгон, возможно, не возникли бы и те два последующих момента борьбы с Льюисом, о которых написано чуть выше. Счет противостояния двух лидеров гонки и чемпионата шел на секунды, а то и меньше. Но в результате первым финишную черту пересек Гамильтон, а Себастьян вынужден был признать на подиуме, что он остался очень зол
Но с физической точки зрения эта победа досталась Льюису не без труда. На взвешивании перед подиумом британец, что он похудел за гонку более, чем на 2 кг. Как выяснилось позже, Льюис отказался пользоваться подачей воды для пилотов, чтобы на какие 2−3 кг сделать свой болид легче. Это позволило ему экономить на круге считанные доли секунд, но цена и этого мизерного преимущества бывает иногда очень высокой.
Испанский бутерброд
Собственно говоря, именно инцидент, произошедший в первые секунды
В итоге «Ред Булл» и «Феррари» столкнулись передними колесами, и обе машины получили повреждения, как говорится, несовместимые с дальнейшим продолжением гонки. С поврежденным рычагом левого переднего колеса Кими даже не закончил своего первого круга. А голландский «авантюрист»
(происхождение от французского слова — aventure), то есть «любитель приключений», даже сумев добраться до боксов, вынужден был там и остаться. Инцидент был признан гоночным, хотя и вызвал бурю обсуждений сторонников каждого из трех пилотов, участвующих в нем.
Обиднее всего наверняка было Кими Райкконнену, так как он оказался между двух огней, то есть зажат с двух сторон машинами соперников. Эдакий испанский бутерброд. Конечно, не будь Макса слева от него, вообще никакого бы инцидента не произошло. Обоим финнам хватило бы места на трассе.
Но даже если сам инцидент и был признан гоночным, то вот опасное возвращение Кими и Макса на трассу не должно было пройти без штрафных последствий для обоих. Однако и на этот раз, «судейские фанфары» молчали, не объявляя вынесенных наказаний.
Отчасти
В итоге болельщики разделились на два лагеря — «за красных» и «за белых», то есть за «Феррари» и «Мерседес». Остальные соперники были далеко позади. Надо сказать, что финишировавший третьим, благодаря сходу Боттаса
Да еще разве что
Даня Квят, падения и взлеты
После невыразительной гонки в России мы надеялись, что Квят обязательно покажет свой талант и характер в Испании. Ведь именно его противостояние с Карлосом Сайнсом сейчас для россиянина самый важный экзамен. Но Монтмело, к большому удивлению многих, оказался слишком крепким орешком для русских зубов. В квалификации Даня впервые в своей карьере оказался на последнем 20-м месте. И хотя инженеры и механики не нашли ничего такого, что могло бы с технической точки зрения оправдать откровенный провал российского пилота, Квят продолжал утверждать, что проблема не в нем, а в машине. Болид «Торо Россо» в руках российского пилота в квалификации отказывался его слушаться, был на грани неуправляемости. За время после квалификации и перед гонкой никаких неисправностей на машине обнаружено не было. И у многих появились предположения, что причина неудачи кроется в самом гонщике, или его психологическом состоянии.
Но настал момент старта гонки и буквально через несколько минут сомнения в отношении Дани развеялись. Стартовав с последнего ряда, он уже после первого круга заехал на
Фото автора
Монтмело, Испания
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter