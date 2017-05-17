Интрига, которой не ждали

И наверняка болельщики, отказавшиеся воочию посмотреть гонку и оставившие пустыми достаточно много мест на трибунах и пелузах, потом пожалели о своем решении.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.