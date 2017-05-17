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https://sport.mail.ru/news/formula1/29771193/
17 мая 2017, 12:43 | Авто/мото: Формула-1 | СБ - Беларусь сегодня

Интрига, которой не ждали

После скучных событий российского этапа Формулы-1 интрига, имевшая место на автодроме барселонского пригорода Монтмело в минувшее воскресенье, заслуживает самой высокой оценки по своей зрелищности.

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И наверняка болельщики, отказавшиеся воочию посмотреть гонку и оставившие пустыми достаточно много мест на трибунах и пелузах, потом пожалели о своем решении.


С учетом преимущества моторов «Феррари», которые итальянская скудерия удачно подготовила к этому сезону, победу на испанской трассе прочили Себастьяну Феттелю. Но субботняя квалификация несколько по-иному расставила свои акценты. Поул позишн достался 3-кратному британскому чемпиону Льюису Гамильтону, сумевшего хоть на 0.05 сек, но все же опередить своего именитого немецкого конкурента, лидирующего в чемпионате.

Следом за фаворитами на втором ряду стартового поля расположились их напарники. Несмотря на объявленный их командами паритет между гонщиками, «финские оруженосцы» Вальтерри и Кими в своих «конюшнях» все же остаются «вторыми номерами», уступая своим партнерам и в квалификации, и в гонках, и, как следствие, в личном зачете.

Третий ряд, как и следовало ожидать, достался команде «Ред Булл», где Макс Ферстаппен оказался почти на пол-секунды быстрее, чем его австралийский коллега Даниель Риккиардо. Юный голландец все чаще обходит по скорости своего «взрослого» напарника. Тем более, что для него этот автодром — особенный. Ведь именно здесь в прошлом году благодаря множественному удачному стечению обстоятельств Макс одержал свою первую и пока что единственную победу в карьере.

Фернандо и Карлос разогревают атмосферу

Наличие в сегодняшнем пелотоне двоих испанских гонщиков, безусловно, способствует повышенному интересу к Формуле-1 в Испании. Но признаем честно, сегодня это уже не тот бум, как в эпоху, когда Фернандо Алонсо добывал свои чемпионские кубки в составе команды «Рено» в 2005 и 2006 г.г., или когда он потом в составе «Феррари» трижды был очень близок к этой цели вплоть до последнего Гран-при. В те времена спортивная Испания была просто помешана на Больших призах, умудрившись наряду с классической Барселоной иметь на протяжении нескольких лет еще себе вдобавок и гонку в Валенсии, которую называли Гран-при Европы.

Сегодня этого, увы, уже нет. Даже на автодроме в Монтмело были на этот раз не до конца заполненные трибуны и выделялись пустыми проплешинами незанятые места на пелузах (травяных газонах), чего раньше нельзя было себе и представить. Да, бывали времена, когда на этом автодроме, вмещающем 131 тыс. зрителей яблоку, что говорится, не было куда упасть. Сегодня организаторы стараются прикрываться общей цифрой посещения автодрома за 4 дня: 178 тыс. Понятно, что до аншлага в воскресенье при таком показателе слишком далеко.

Есть еще одна местная проблема, связанная с Формулой-1: ее трансляция теперь идет только по платному каналу. И это все тоже следствие упавшего интереса испанцев к гонкам.

Конечно, нынешнее положение команды «МкЛарен-Хонда», где гоняется 2-кратный испанский чемпион и главный кумир местных болельщиков Фернандо Алонсо, вряд ли способствует повышению популярности «королевских гонок». До Испании за 4 прошедших этапа Алонсо ни разу не добрался до финиша. На этом фоне его 7-е место в квалификации в Монтмело было чуть ли ни великим подвигом. Но мы, знававшие и более светлые дни в карьере Фернандо, с грустью смотрели на потуги местных журналистов придать этому событию чрезвычайное значение. Некоторые даже пытались нас убедить, что Алонсо пусть может и не доберется до подиума, но уж в шестерке сильнейших на финише будет точно.

Увы, уже в коллизиях первого поворота Фернандо скатился с 7-го места на 10-е, а затем по ходу гонки ему пришлось пропустить вперед еще двоих конкурентов. Даже его молодой земляк Карлос Сайнс выступил посильнее именитого чемпиона. Пилот «Торо Россо», стартовав 12-м, сумел в финишном протоколе оказаться на 7-й строчке.

Первый поворот

Учитывая, что барселонская трасса имеет высокий показатель «необгонности», первый поворот в Монтмело исключительно важен для достижения победы. Неудивительно, что там редко обходится без каких-либо инцидентов. И на этот раз зрители, до отказа заполнившие трибуны именно в этом месте, не были лишены интересных зрелищ.

Предполагая такое развитие событий, автор этих строк тоже решил провести первые полчаса гонки в зоне связки первого и второго поворотов, а также «шпильки» 5-го поворота. Именно в этом месте самый узкий «перешеек» между двумя участками барселонской трассы, что позволяет делать фотосъемку в обоих направлениях. Благо что с прошлого сезона фотографирующим журналистам выдают по их желанию еще и специальные жилетки фотографов, которые позволяют практически снимать события всего гоночного уик-энда непосредственно у защитных барьеров автодрома.

Прямо скажу, для тех, кто небезразличен к гонкам, — это неописуемое удовольствие. Именно здесь, вблизи асфальтного полотна трассы, практически в 5−7 метрах от тебя проносятся болиды. Если это медленный поворот, то успеваешь рассмотреть движения гонщика. Если это быстрая прямая, то наслаждаешься звуком моторов проносящихся на скорости под 300 км/ч болидов. Жаль, что передать эти ощущения сложно словами. Это нужно почувствовать самому.

Понятно, что в некоторых местах фотографирование может оказаться и опасным занятием. Не знаешь ведь, куда может полететь болид или его останки после жестких столкновений, который порой случаются в гонках Формулы-1. Поэтому держать надо ухо востро, заранее определив для себя место за барьерами из старых покрышек или новых конструкций «Протех», куда в случае опасности лучше будет по-быстрому упасть, чтобы не стать ненужной жертвой аварии.

По правде сказать, стоя рядом с моим швейцарским коллегой и вооружившись фотоаппаратами, за несколько минут до старта мы попытались сделать прогноз на гонку. Он был сторонником победы «Феррари», разумно отдавая предпочтение Феттелю. Я, со своей стороны, считал, что выиграет гонку Льюис, а Макс Ферстаппен обязательно столкнется при попытке обгона с Себастьяном. В итоге мой прогноз был чуточку поближе к истине. Даже авария «Ред Булл» голландца с машиной итальянской скудерии случилась именно в первом повороте. Правда, жертвой юного голландца оказался не немецкий чемпион, а его финский напарник.

Безрассудство храбрых?

Удачный старт Себастьяна Феттеля позволил ему обойти своего британского коллегу уже перед первым поворотом. Испанские болельщики не скрывают своей искренней симпатии к команде «Феррари», кто бы за нее ни гонялся. Так было во времена Михаэля Шумахера, так было и во времена, когда в красном комбинезоне гонялся за скудерию местный кумир Фернандо Алонсо. Не удивительно, что мастерски исполненный стартовый маневр Феттеля принес Себастьяну по результатам интернет-голосования в Монтмело звание «Лучшего гонщика дня». Пусть даже немцу затем и не удалось удержать свою позицию до финиша, уступив лидерство Льюису Гамильтону. Отмечу, что именно противостояние этих двух именитых чемпионов составляло основную интригу гонки.

На выезде из боксов после второго пит-стопа Себастьян неожиданно для себя оказался совсем рядом с накатывающим на него по стартовой прямой британским чемпионом. И он, не долго думая, решил провести «немецко-голландскую» защиту (прием, названный так за частоту применения самим Себом и его голландским приятелем Максом Ферстаппеном). Разгоняясь с полосы выезда из пит-лейна он воспользовался преимуществом внутренней траектории и … выдавил соперника за пределы трассы, фактически не оставив ему места в повороте. Хотя «Мерседес» Льюиса был более, чем на метр впереди «Феррари» Феттеля, он не стал рисковать, и проехался по поребрикам. Поскольку оба пилота продолжили гонку, судьи не стали заострять внимание на этом инциденте, он даже не был принят к рассмотрению. С начала сезона стюардам было «рекомендовано» давать больше свободы гонщикам, мотивируя их тем самым на более активную борьбу друг с другом.

Признаться честно, окажись на месте Льюиса в этот момент сам Себастьян или Макс Ферстаппен, жалоб к руководству гонку было бы не миновать. То, что эти «капризные мальчики» позволяют делать себе, они не допускают этого по отношению к себе.

Ровно круг спустя, Льюис, по-прежнему преследуя Себастьяна, вновь решил провести атаку по внешнему радиусу первого поворота. Попытка же Феттеля повторить свою «защиту» на этот раз не удалась, хотя явное смещение болида «Феррари» в сторону соперника не ускользнуло от внимательных взглядов телекамер. Только на этот раз британец решил затормозить чуть позже, сохраняя преимущество в скорости и проведя обгон еще до начала поворота. Чисто, красиво, без претензий и поводов для жалоб соперника.

Еще один обгон, взорвавший затем интернет-ресурсы, имел место несколькими кругами раньше. И снова в числе его участников оказался Себастьян Феттель. Правда, на этот раз он был в роли догоняющего. Оказавшись после первого пит-стопа позади более медленного в этот день Вальттерри Боттаса, лидер чемпионата долго не мог подобраться к сопернику на расстояние атаки. И лишь когда шины на его «Феррари», прогревшись, вошли в оптимальную рабочую зону, Себастьян предпринял атаку в конце стартовой прямой. Сначала он показался в зеркалах финна справа, вынудив того для защиты также сместиться в эту сторону. А затем сделал вид, что будет обгонять по внешнему радиусу. Изменять второй раз траекторию обороняющемуся гонщику запрещено, и Вальттерри продолжил двигаться вперед, не поворачивая руля. А Феттель все равно решил объехать его справа, пытаясь проскочить в узкий не до конца закрытый финским гонщиком «коридор». Правда, риск оказаться за пределами трассы был большой, и «Феррари» даже скользнула колесами по траве, взметнув вверх облачко гравийной пыли. Но в результате маневр удался, и Себастьян в первый поворот входил уже будучи впереди, занимая более выгодную внутреннюю траекторию.

По правде сказать, не соверши Феттель этот обгон, возможно, не возникли бы и те два последующих момента борьбы с Льюисом, о которых написано чуть выше. Счет противостояния двух лидеров гонки и чемпионата шел на секунды, а то и меньше. Но в результате первым финишную черту пересек Гамильтон, а Себастьян вынужден был признать на подиуме, что он остался очень зол из-за упущенной победы.

Но с физической точки зрения эта победа досталась Льюису не без труда. На взвешивании перед подиумом британец, что он похудел за гонку более, чем на 2 кг. Как выяснилось позже, Льюис отказался пользоваться подачей воды для пилотов, чтобы на какие 2−3 кг сделать свой болид легче. Это позволило ему экономить на круге считанные доли секунд, но цена и этого мизерного преимущества бывает иногда очень высокой.

Испанский бутерброд

Собственно говоря, именно инцидент, произошедший в первые секунды Гран-при Испании в конце стартовой прямой между Ферстаппеном, Райкконненом и Боттасом, словно спущенный затвор заряженного лука, запустил «стрелу» дальнейших событий этой гонки. Устремившись за своими напарниками «финские оруженосцы» Вальттерри и Кими бок о бок входили в первый поворот. И им бы вполне хватило места там обоим, хотя легкого касания и не удалось избежать. Обе машины остались практически на своих траекториях, только «Феррари» Кими пришлось чуть шире продолжить свой путь. Но именно в этот момент там уже оказался «Ред Булл» Ферстаппена. Юный голландец слишком опрометчиво решил обогнать обоих финнов по внешнему радиусу. Теоретически это было возможно, но доля вероятности успешного маневра была настолько мизерной, что на практике без столкновений это не обходится. Анализируя произошедшее после гонки, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров в своих комментариях конкретно признался, что ни ему, никому другому из гонщиков в его времена не удавалось пройти в чистую первый поворот испанской трассы втроем.

В итоге «Ред Булл» и «Феррари» столкнулись передними колесами, и обе машины получили повреждения, как говорится, несовместимые с дальнейшим продолжением гонки. С поврежденным рычагом левого переднего колеса Кими даже не закончил своего первого круга. А голландский «авантюрист»
(происхождение от французского слова — aventure), то есть «любитель приключений», даже сумев добраться до боксов, вынужден был там и остаться. Инцидент был признан гоночным, хотя и вызвал бурю обсуждений сторонников каждого из трех пилотов, участвующих в нем.

Обиднее всего наверняка было Кими Райкконнену, так как он оказался между двух огней, то есть зажат с двух сторон машинами соперников. Эдакий испанский бутерброд. Конечно, не будь Макса слева от него, вообще никакого бы инцидента не произошло. Обоим финнам хватило бы места на трассе.

Но даже если сам инцидент и был признан гоночным, то вот опасное возвращение Кими и Макса на трассу не должно было пройти без штрафных последствий для обоих. Однако и на этот раз, «судейские фанфары» молчали, не объявляя вынесенных наказаний.

Отчасти из-за возникшей в результате аварии суматохи пострадал и Алонсо, пытавшийся на своем тихоходе «МкЛарен-Хонда» хотя бы сохранить свою 7-ю стартовую позицию. Пытаясь прорваться по внешнему радиусу второго поворота испанец не рассчитал, что впереди идущий его «Уильямс» Фелиппе Масса не оставит ему места. А бразилец, не видя в зеркалах своего бывшего напарника по «Феррари», потому что был занят тем, чтобы самому не столкнуться с выехавшими Максом и Кими, как раз-таки места и не оставил. Машины соприкоснулись, Масса уехал с проколотым колесом на незапланированный пит-стоп, а Фернандо откатился в конец первой «десятки».

В итоге болельщики разделились на два лагеря — «за красных» и «за белых», то есть за «Феррари» и «Мерседес». Остальные соперники были далеко позади. Надо сказать, что финишировавший третьим, благодаря сходу Боттаса из-за «умершего мотора», Даниель Риккиардо отстал от Льюиса и Себастьяна на 75 (!) секунд. И продлись гонка еще пару кругов, случилось бы невиданное за последние несколько лет: на подиуме был бы гонщик, финишировавший в роли «кругового». Но даже то, что в одном круге с победителем оказалось всего два гонщика, показывает, насколько в этом сезоне в «Мерседес» и «Феррари» сильно опережают всех остальных по техническим данным их моторов и аэродинамике их машин. Таковы реалии сегодняшнего дня. Остальным остается лишь маленькая толика надежды, чтобы хоть однажды очутиться на подиуме.

Да еще разве что Гран-при Монако, который пройдет через две недели на узких улочках средиземноморского Монте-Карло, может подарить кому-то еще другому шанс на успех.

Даня Квят, падения и взлеты

После невыразительной гонки в России мы надеялись, что Квят обязательно покажет свой талант и характер в Испании. Ведь именно его противостояние с Карлосом Сайнсом сейчас для россиянина самый важный экзамен. Но Монтмело, к большому удивлению многих, оказался слишком крепким орешком для русских зубов. В квалификации Даня впервые в своей карьере оказался на последнем 20-м месте. И хотя инженеры и механики не нашли ничего такого, что могло бы с технической точки зрения оправдать откровенный провал российского пилота, Квят продолжал утверждать, что проблема не в нем, а в машине. Болид «Торо Россо» в руках российского пилота в квалификации отказывался его слушаться, был на грани неуправляемости. За время после квалификации и перед гонкой никаких неисправностей на машине обнаружено не было. И у многих появились предположения, что причина неудачи кроется в самом гонщике, или его психологическом состоянии.

Но настал момент старта гонки и буквально через несколько минут сомнения в отношении Дани развеялись. Стартовав с последнего ряда, он уже после первого круга заехал на пит-стоп, чтобы избавиться от «обязательных» медленных покрышек. А затем в хорошем темпе провел всю гонку, умело работая с шинами, не допуская их излишнего износа, и проводя пусть редкие, но красивые обгоны своих соперников. В итоге на финише он был 9-м, проведя «под занавес» красивый обгон машины «Хаас» Кевина Магнуссена. Даня воспользовался обгоном кругового, который совершал впереди идущий болид одного из лидеров гонки, и, как говорится, «на его плечах» сам пошел в атаку датчанина. Увидев это, Кевин попытался вернуть себе позицию, но не избежал столкновения. Проколов себе колесо о «Торо Россо» Квята, Магнуссен был вынужден поехать на незапланированный пит-стоп. Финишную черту Даня пересек на 9-й позиции, заработав 2 важных очка для команды и вернув себе в ее глазах пошатнувшийся было имидж быстрого пилота.

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Монтмело, Испания
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