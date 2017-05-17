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17 мая 2017, 12:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росс Браун — не поклонник идеи сокращения времени гонок

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не приветствует идею о сокращении времени гонок.

Ранее появлялись предложения о сокращении воскресной гонки и возможном добавлении субботней спринт-гонки, однако они не вызывают у Брауна энтузиазма.

«Мне нравятся гоночные традиции. Я думаю, что час сорок — час сорок пять является отличным периодом для гонки. И это традиционно. Это то, что у нас было. Некоторые люди говорят о более коротких гонках, потому что в наши дни имеется нехватка внимания у людей. Но с современными технологиями вы можете “упаковать” этот вид спорта в зависимости от того, что люди хотят видеть. Мы должны развивать этот спорт, чтобы в этот период было как можно больше интересного», — приводит слова Брауна Reuters.
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