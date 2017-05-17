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17 мая 2017, 11:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ф-1 готова сотрудничать с MotoGP для минимизации пересечений дат Гран-при

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил о готовности перенимать опыт у других серий.

Во время Гран-при Испании Браун встретился с боссом MotoGP Кармело Эзпелетой, с которым обсудил возможные направления для сотрудничества. На базовом уровне это означает, что руководители серий будут прилагать совместные усилия по исключению пересечений дат в своих календарях.

«Мы не слишком горды для консультации с представителями других чемпионатов, чтобы найти лучший способ продвижения вперёд. Трудно «жонглировать» датами, вы не всегда можете добиться того, чего желаете. Но, по крайней мере, у нас есть диалог, чтобы мы могли попытаться с этим разобраться.

Мне нравится меритократия (система выделения людей по достоинствам. — Прим. «Чемпионата»), которая у них есть между Moto3, Moto2 и MotoGP. Мне нравится эта прогрессия. Я думаю, что также интересно посмотреть на коммерческую сторону, то, как они структурируют команды, как работают с клиентскими командами. Думаю, это интересно, — приводит слова Брауна Reuters.
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