Нил: Алонсо не смог воспользоваться преимуществом в скорости на Гран-при Испании

«У Фернандо был темп, он был быстрее машин, которые шли впереди него, но он не сумел этим воспользоваться. После наши стратеги приняли решение попробовать выиграть время за счёт раннего пит-стопа, но это было неверным шагом, хотя сейчас судить об этом легко.

Затем Алонсо шёл за Квятом, он предпринял 3−4 попытки обойти его, но думаю, для этого нам не хватало скорости на прямых. Фернандо приближался на дистанцию DRS, а потом вновь отставал, Квят был слишком быстр для нас, — цитирует Нила Motorsport.