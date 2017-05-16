Абитебуль: Это был странный уик-энд
Глава «Рено» Сириль Абитебуль, заявил, что не может объяснить с чем связан прогресс гоночного темпа команды по сравнению со скоростью болида в квалификации
Гран-при Испании.
«Это был странный
У нас есть несколько идей относительно нашего результата в воскресенье. Мы спроектировали машину, которая более чувствительна к ветру, и по сравнению с прежними гонками изменилось одно условие — был сильный ветер. Так что это станет предметом нашего исследования. В целом же, это был обнадёживающий
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