Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29762831/
16 мая 2017, 18:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль: Это был странный уик-энд

Глава «Рено» Сириль Абитебуль, заявил, что не может объяснить с чем связан прогресс гоночного темпа команды по сравнению со скоростью болида в квалификации Гран-при Испании.

«Это был странный уик-энд для нас, потому что обычно мы показываем хорошую скорость в квалификации, а воскресенье для нас проходит сложнее. Здесь же всё получилось наоборот. Я не знаю, что повлияло на гоночный темп, мы были разочарованы нашей скоростью в субботу, это было не то, чего мы ожидали после свободных практик, но выступление в гонке нас вдохновило.

У нас есть несколько идей относительно нашего результата в воскресенье. Мы спроектировали машину, которая более чувствительна к ветру, и по сравнению с прежними гонками изменилось одно условие — был сильный ветер. Так что это станет предметом нашего исследования. В целом же, это был обнадёживающий уик-энд, но нам нужно продолжать тяжело работать, — приводит слова Абитебуля Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Феттель не винит Массу в потерянном времени в гонке ГП Испании

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не винит гонщика «Уильямса» Фелипе Массу в том, что он потерял ценное время, пытаясь пройти его на круг в гонке Гран-при Испании, когда боролся за победу с Льюисом Хэмилтоном.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото