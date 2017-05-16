Феттель не винит Массу в потерянном времени в гонке ГП Испании

«Он давал мне пространство, так что с его стороны нет никакой вины. Но когда ты приближаешься к другой машине, то действительно скользко. Я просто заблокировал оба колеса. В какой-то момент мне хотелось, чтобы у болида был ручной тормоз, чтобы я мог занести заднюю часть машины в поворот.

Мы были очень близки к контакту, мне повезло, что я не въехал в него и не повредил переднее антикрыло. Но это нелегко для него, потому что он оставляет пространство и просто ждёт, когда я его пройду.

Было скользко, и я немного недооценил ситуацию. Если кого-то я и могу винить, то только себя. Но немного жаль, что это снова был Фелипе. В прошлой гонке у нас вышло недоразумение, и вот опять. Но он очень опытный, он знает, как себя вести в таких ситуациях. Так что его не в чем винить, — приводит слова Феттеля ESPN.