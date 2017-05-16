Феттель не винит Массу в потерянном времени в гонке ГП Испании
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не винит гонщика «Уильямса» Фелипе Массу в том, что он потерял ценное время, пытаясь пройти его на круг в гонке
Гран-при Испании, когда боролся за победу с Льюисом Хэмилтоном.
«Он давал мне пространство, так что с его стороны нет никакой вины. Но когда ты приближаешься к другой машине, то действительно скользко. Я просто заблокировал оба колеса. В
Мы были очень близки к контакту, мне повезло, что я не въехал в него и не повредил переднее антикрыло. Но это нелегко для него, потому что он оставляет пространство и просто ждёт, когда я его пройду.
Было скользко, и я немного недооценил ситуацию. Если
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