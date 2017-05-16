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16 мая 2017, 15:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Магнуссена следовало оштрафовать за столкновение с Квятом в Испании

Российский гонщик Виталий Петров считает, что пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заслуживал штрафа за столкновение с Даниилом Квятом, выступающим за «Торо Россо», на последних кругах Гран-при Испании.

«Отдельно хочется сказать про столкновение с Магнуссеном на последних кругах. Честно говоря, это единственный эпизод, где я никак не могу согласиться с судьями. Кевин, такое ощущение, на время забыл, что выступает не в гонках GT, а в Формуле-1, и если бы Даниил не снял ногу с педали газа и не посторонился в четвёртом повороте, все могло закончиться намного серьёзнее. Магнуссен и так заработал себе прокол, наказав сам себя, но мне кажется, ему стоило бы добавить и ещё одно наказание на Монако, потому что здесь его вина очевидна. Он спровоцировал столкновение — точно так же, как и Вандорн.

Даниил всё сделал как надо. Пилоты часто используют тех, кто обгоняет их на круг, для собственной выгоды, что Квят и сделал в данном случае, пристроившись за Риккардо и проведя атаку. В гонках на выносливость это происходит сплошь и рядом. Порой это единственный способ обогнать прямого соперника, и тут остаётся только похвалить Даниила — он всё сделал правильно, заработав дополнительное очко для команды на последних кругах, — написал Петров в своём блоге на Motorsport.
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