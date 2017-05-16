Тото Вольф: Алонсо? Нельзя говорить «нет»

«Нельзя говорить «нет» заранее, это будет глупо. Можно утверждать, что если он и не лучший, то один из лучших. Его энергия и мотивация все еще на уровне. Он на завершающем этапе своей карьеры, но это не означает, что он не может побеждать в гонках и чемпионатах в ближайшие два-три года. Реальная ситуация в отношении Алонсо такова, что есть другие водители, которые являются приоритетными, в первую очередь Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, — цитирует Вольфа Marca.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.