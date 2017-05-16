Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29760262/
16 мая 2017, 15:25 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Тото Вольф: Алонсо? Нельзя говорить «нет»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал интерес к Фернандо Алонсо.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> прокомментировал интерес к <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span><span>.</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нельзя говорить «нет» заранее, это будет глупо. Можно утверждать, что если он и не лучший, то один из лучших. Его энергия и мотивация все еще на уровне. Он на завершающем этапе своей карьеры, но это не означает, что он не может побеждать в гонках и чемпионатах в ближайшие два-три года. Реальная ситуация в отношении Алонсо такова, что есть другие водители, которые являются приоритетными, в первую очередь Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, — цитирует Вольфа Marca.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»