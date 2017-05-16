Тото Вольф: Алонсо? Нельзя говорить «нет»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал интерес к Фернандо Алонсо.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нельзя говорить «нет» заранее, это будет глупо. Можно утверждать, что если он и не лучший, то один из лучших. Его энергия и мотивация все еще на уровне. Он на завершающем этапе своей карьеры, но это не означает, что он не может побеждать в гонках и чемпионатах в ближайшие
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter