Боттас: Ещё не время для переговоров о новом контракте с «Мерседесом»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас утверждает, что ещё не начинал переговоры с руководством команды о продлении контракта.
Действующее соглашение финна с «Мерседесом» рассчитано до конца 2017 года.
Недавно Боттас был замечен беседующим с Дитером Цетше, боссом концерна «Даймлер», которому принадлежит «Мерседес», что породило слухи о возможных переговорах о новом контракте.
«Ещё слишком рано говорить о продлении контракта. Мы полностью сфокусированы на борьбе в чемпионате в этом году, поскольку мы сражаемся с “Феррари” на каждой трассе. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter