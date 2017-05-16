Боттас: Ещё не время для переговоров о новом контракте с «Мерседесом»

Действующее соглашение финна с «Мерседесом» рассчитано до конца 2017 года.

Недавно Боттас был замечен беседующим с Дитером Цетше, боссом концерна «Даймлер», которому принадлежит «Мерседес», что породило слухи о возможных переговорах о новом контракте.

«Ещё слишком рано говорить о продлении контракта. Мы полностью сфокусированы на борьбе в чемпионате в этом году, поскольку мы сражаемся с “Феррари” на каждой трассе. В какой-то момент нам, конечно, придётся начать переговоры о будущем, но это время ещё не пришло», — приводит слова Боттаса Ilta Sanomat.