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16 мая 2017, 15:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Ещё не время для переговоров о новом контракте с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас утверждает, что ещё не начинал переговоры с руководством команды о продлении контракта.

Действующее соглашение финна с «Мерседесом» рассчитано до конца 2017 года.

Недавно Боттас был замечен беседующим с Дитером Цетше, боссом концерна «Даймлер», которому принадлежит «Мерседес», что породило слухи о возможных переговорах о новом контракте.

«Ещё слишком рано говорить о продлении контракта. Мы полностью сфокусированы на борьбе в чемпионате в этом году, поскольку мы сражаемся с “Феррари” на каждой трассе. В какой-то момент нам, конечно, придётся начать переговоры о будущем, но это время ещё не пришло», — приводит слова Боттаса Ilta Sanomat.
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