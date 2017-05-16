Хэмилтон обходится без питьевой воды

«С самого первого поворота и до финиша (в Барселоне) я атаковал в полную силу. В таких гонках ты просто используешь все свои ресурсы. К примеру, на первом отрезке было тяжело поддерживать «убийственный» темп Феттеля. Также я не использую в своей машине систему подачи воды, чтобы сэкономить вес, так что я не пью по ходу гонки. В конце гонки я использовал все, что у меня осталось, когда прыгал в объятья моей команды, мой пульс подскочил до небес, — цитирует Хэмилтона Autosport.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.