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16 мая 2017, 14:47 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Хэмилтон обходится без питьевой воды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что отказался от использования системы подачи питьевой воды по ходу гонки, чтобы хоть чуть-чуть снизить вес болида и добиться преимущества в скорости.

«С самого первого поворота и до финиша (в Барселоне) я атаковал в полную силу. В таких гонках ты просто используешь все свои ресурсы. К примеру, на первом отрезке было тяжело поддерживать «убийственный» темп Феттеля. Также я не использую в своей машине систему подачи воды, чтобы сэкономить вес, так что я не пью по ходу гонки. В конце гонки я использовал все, что у меня осталось, когда прыгал в объятья моей команды, мой пульс подскочил до небес, — цитирует Хэмилтона Autosport.
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