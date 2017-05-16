Хэмилтон опроверг слухи, что тренируется меньше соперников
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отверг предположения, что уделяет тренировкам меньше времени, чем его соперники, в связи с активной светской жизнью.
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«Я не менее сфокусирован, чем
Я тренируюсь так же упорно, как и они, а может быть, и больше. Но я занимаюсь и другими вещами, у меня так много энергии, — приводит слова Хэмилтона австралийская редакция журнала Men’s Health.
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