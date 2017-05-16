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16 мая 2017, 14:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон опроверг слухи, что тренируется меньше соперников

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отверг предположения, что уделяет тренировкам меньше времени, чем его соперники, в связи с активной светской жизнью.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон отверг предположения что уделяет тренировкам меньше времени чем его соперники в связи с активной светской жизнью. Увеличить
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«Я не менее сфокусирован, чем кто-либо из моих конкурентов. Они ведут другой образ жизни, отправляются домой, так что их не запечатлевают на различных мероприятиях.

Я тренируюсь так же упорно, как и они, а может быть, и больше. Но я занимаюсь и другими вещами, у меня так много энергии, — приводит слова Хэмилтона австралийская редакция журнала Men’s Health.
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