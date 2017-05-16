Даниил Квят: Магнуссен въехал в меня и сам проколол себе колесо
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят считает, что представитель «Хааса» Кевин Магнуссен сам виноват в столкновении на
Гран-при Испании.
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Видимо, что-то случилось...
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После контакта с датчанином на предпоследнем круге Квят продолжил гонку без проблем, в отличие от Кевина, которому пришлось
«Он въехал в меня и сам проколол себе колесо. Я был на корпус впереди, а он просто попытался вернуть позицию и въехал в меня. Тут все ясно как божий день», — цитирует Квята Autosport.
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