Даниил Квят: Магнуссен въехал в меня и сам проколол себе колесо

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После контакта с датчанином на предпоследнем круге Квят продолжил гонку без проблем, в отличие от Кевина, которому пришлось из-за прокола ехать в боксы. Стюарды решили никого не наказывать за инцидент.

«Он въехал в меня и сам проколол себе колесо. Я был на корпус впереди, а он просто попытался вернуть позицию и въехал в меня. Тут все ясно как божий день», — цитирует Квята Autosport.