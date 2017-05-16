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16 мая 2017, 0:19 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Даниил Квят: Магнуссен въехал в меня и сам проколол себе колесо

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят считает, что представитель «Хааса» Кевин Магнуссен сам виноват в столкновении на Гран-при Испании.

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© РИА "Новости"

После контакта с датчанином на предпоследнем круге Квят продолжил гонку без проблем, в отличие от Кевина, которому пришлось из-за прокола ехать в боксы. Стюарды решили никого не наказывать за инцидент.

«Он въехал в меня и сам проколол себе колесо. Я был на корпус впереди, а он просто попытался вернуть позицию и въехал в меня. Тут все ясно как божий день», — цитирует Квята Autosport.
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