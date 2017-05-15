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«Блестящая битва двух суперчемпионов, двух великих команд, сегодня сражающихся на равных! Одна из лучших гонок в последние годы!» — ликует Умберто Дзапеллони из La Gazzetta dello Sport. «Мы ждали этого 10 лет. Феттель и Хэмилтон на двоих выиграли семь чемпионатов, но мы редко видели их в очной борьбе друг с другом. А именно эта борьба и превратила Гран-при Испании в незабываемое сражение, которое, несомненно, станет классикой Формулы-1», — согласен с коллегой журналист Sky Sports Пит Гилл.

«Пока рано судить, но с переходом на новый курс Liberty Media мы снова увидели ту динамику, страсть и шоу, которых в Формуле-1 не было уже давно, — отмечает Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Может, с этого и надо было начать — отправить Берни Экклстоуна домой? При всём уважении к великому старцу».

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Гран-при Испании, в котором сошлись напряжённая борьба на трассе и тактические уловки, командная тактика и воля к победе, стал одной из самых ярких гонок за последние годы. «Мерседес» и «Феррари» продолжают равную борьбу за титул — и журналисты с восторгом наблюдают за сражением двух самых успешных гонщиков современности. Однако не только дуэль Льюиса и Себа привлекла внимание СМИ.

Пятый этап чемпионата Формулы-1 глазами западной прессы — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Они ещё никогда не были так близки друг к другу»

На финише Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля разделили менее трёх с половиной секунд, но эта цифра не отражает плотности той борьбы, которую вели два гонщика. Эта дуэль стала, пожалуй, самым напряжённым поединком пилотов двух команд со времён сражений Феттеля с Алонсо, когда они ещё выступали за «Ред Булл» и «Феррари».

«Их колёса разделяли буквально миллиметры, — пишет Джонатан Макэвой из The Daily Mail. — Сам Хемингуэй поразился бы духу спортивного “мачизма”, который охватил Барселону в эти выходные благодаря двум самым титулованным гонщикам современности, далеко оторвавшимся от остальных преследователей».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUHdnkvlRz6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Wheel to wheel ? . #F1 #Formula1 #LewisHamilton #SebastianVettel #SpanishGP @lewishamilton @mercedesamgf1 @scuderiaferrari</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-15T14:37:37+00:00">May 15, 2017 at 7:37am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Столь плотная борьба говорит не только о превосходстве этой пары пилотов, но и о совершенстве их автомобилей. И в “Феррари”, и в “Мерседесе” подготовили множество обновлений, но их машины ещё никогда не были так близки друг к другу по скорости, — продолжает журналист The Daily Telegraph Оливер Браун. — И это сражение будет длиться до самого конца сезона».

«Судьба гонки в Формуле-1 порой зависит от одной-единственной ошибки или верного решения на пит-лейне, но в этот раз успех в Барселоне стал результатом комбинации множества факторов, — добавляет автор TheTimes Ребекка Клэнси. — Угроза со стороны “Феррари” вынуждает “Мерседес” быть жёстче, умнее и гибче, чем когда-либо со времени возвращения “Серебряных стрел” в “Большие призы”».

«Ничего такого…»

«Одну из важнейших ролей в Гран-при Испании сыграл Валттери Боттас, который пожертвовал своей гонкой ради напарника, — напоминает Sky Sports. — Несколько кругов Себа позади блестяще защищавшегося Боттаса позволили Хэмилтону отыграть отставание, несмотря на то что британец шёл на более жёстких шинах».

Незадолго до середины дистанции, когда Феттель и Хэмилтон уже побывали в боксах, в лидеры гонки вышел Боттас. Однако финн не боролся за победу — «Мерседес» затянул пит-стоп финна, чтобы тот на изношенных шинах придержал Себа и помог Льюису подтянуться к гонщику «Феррари». Разумеется, такой ход не мог остаться в Италии незамеченным.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.408357075023744% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUGl5PVjWpE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We win and we lose together ? @valtteribottas #NikiLauda #DrZ #TotoWolff #Mercedes #Benz #AMG #F1 #Formula1 #SpanishGP #Barcelona #Automotive #Cars ? x Wilhelm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-15T06:30:42+00:00">May 14, 2017 at 11:30pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Исход борьбы решили детали, а ключевой из них был порядок выбора шин. И в итоге преимущество оказалось на стороне “Мерседеса”, который, к слову, применил великолепную командную тактику, пожертвовав Валттери Боттасом, чтобы тот придержал Феттеля… Ничего такого, мы не возражаем, — пишет в своей колонке в La Gazzetta dello Sport Умберто Дзапеллони. — Феттель заслужил победу, но на более мягких шинах в концовке Хэмилтон был неудержим. У Себа не было шансов отбиться. “Мерседес” по-прежнему лидирует в Кубке конструкторов, а личный зачёт продолжает возглавлять Феттель, но его преимущество сократилось до шести очков. И эта битва будет идти до конца. Будет весело».

«В некотором отношении Феттель в Барселоне оказался даже сильнее своего соперника. Именно немец фактически “сделал” гонку, — считает его коллега Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Блестящий старт, обгон Валттери Боттаса и противостояние с Льюисом Хэмилтоном после второго пит-стопа в очередной раз подтверждают высочайший класс пилота, который только начинает переговоры о продлении контракта».

«Гений Ньюи на этой машине отдохнул»

Даниэль Риккардо в Барселоне впервые с прошлогоднего Гран-при Мексики пробился в первую тройку. За счёт этого успеха австралиец поднялся на пятое место в чемпионате и теперь уступает лишь гонщикам «Феррари» и «Мерседеса». Правда, на финише Даниэль проиграл Льюису и Себу так много, что журналисты стали сомневаться, что в «Ред Булл» с помощью обновлений приблизились к лидерам.

«Риккардо завоевал первый в сезоне подиум, но уступил Хэмилтону более минуты. Да, австралиец проехал несколько быстрых кругов, тем не менее, на подиум он прорвался за счёт сходов других пилотов. И пока сложно подтвердить, что “Ред Булл” подтянулся в темпе к “Мерседесу” или “Феррари”», — пишет французский порталF1i.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUBfrdBhn4-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ready to hit the #SpanishGP fast lane! ??? #?: @vladimirrys #? #givesyouwings #redbullracing #maxverstappen #F1 #pushtheboundaries</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Red Bull Racing (@redbullracing) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-13T07:00:11+00:00">May 13, 2017 at 12:00am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Флавио Ванетти из Corriere della Sera высказался ещё чётче: «Если коротко, столь долгожданные обновления так и не помогли “Ред Булл” стать быстрее. Одно из двух: или моторы “Рено” по-прежнему уступают соперникам пропасть, или гений Эдриана Ньюи на этой машине отдохнул».

В то же время бразильский холдинг Globo сообщает, что участие Эдриана Ньюи в разработке RB13 было ограничено, в то время как последний пакет обновлений готовился уже под руководством инженера. «Знаю, люди думают, что я создал эту машину, но это не так. Я начал работать с RB13 только после Австралии, — цитирует Ньюи Globo. — Да, новые детали появились при моём участии. Нам ещё есть над чем поработать — эта машина может быть быстрее. Но насколько быстрее — пока неясно».

«Это только начало»

Одним из самых запоминающихся моментов Гран-при Испании стал визит Тома Данеля в стан «Феррари». 6-летнего мальчика, расстроившегося из-за схода Райкконена, быстро нашли на трибунах и ещё до финиша заезда привели в паддок, где он смог пообщаться со своим кумиром. Известный британский эксперт Джеймс Аллен считает, что это событие — знак перемен к лучшему в работе Формулы-1 с болельщиками.

«Формула-1 радует болельщиков не так часто. В последние несколько лет спорт стал очень циничным, а управляющие органы стали дисфункциональными. Но в Испании в этот уик-энд “Большим призам” удалось тронуть души. 6-летний французский мальчик по имени Тома Данель из Амьена не смог сдержать на трибуне слёз, когда его герой Кими Райкконен выбыл из гонки уже в первом повороте. Пресс-атташе “Феррари” быстро сообразил найти этого мальчика и привести в паддок, чтобы тот встретился с Райкконеном, — рассказывает Аллен на страницах своего блога. — На вопросы телевизионщиков Данель ответил, что так и не понял, что ему сказал Кими. Тома и вся его семья остались в паддоке до вечера, они были поражены тёплым и дружелюбным приёмом. Ещё одним знаменательным моментом для Тома стала встреча с Роменом Грожаном. Он позже рассказал мне, что мать мальчика плакала от счастья».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.25% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUEwpfdFAja/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tough race for Kimi... but he made this young fan's day #SpanishGP #F1 #Formula1 #KimiRaikkonen #Raikkonen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-14T13:26:11+00:00">May 14, 2017 at 6:26am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Это был небольшой, но очень символичный жест, продемонстрировавший, как много изменилось за те несколько месяцев, что Формулой-1 вместо Берни Экклстоуна управляет Liberty Media, — продолжает эксперт. — Ещё один пример новой Ф-1: танцующий робот, который развлекал людей за несколько часов до гонки. Сам Берни в этот момент гулял между моторхоумами “Ред Булл” и “Мерседеса” и с недоумением наблюдал за происходящим. Экклстоун любит детей и уже много лет жертвует огромные суммы госпиталю GreatOrmondStreet, но очень маловероятно, что он пустил бы семью Данель с трибун прямо в паддок. Произошедшее с Тома — мощный сигнал о том, что Формула-1 изменилась. И это только начало».