«Формула-1 изменилась». СМИ — о борьбе за титул и маленьком фанате Кими
Что думают итальянцы о командной тактике «Мерседеса», удалось ли Ньюи подтянуть «Ред Булл» к лидерам и как 6-летний фанат встретился с Кими.
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«Блестящая битва двух суперчемпионов, двух великих команд, сегодня сражающихся на равных! Одна из лучших гонок в последние годы!» — ликует Умберто Дзапеллони из La Gazzetta dello Sport. «Мы ждали этого 10 лет. Феттель и Хэмилтон на двоих выиграли семь чемпионатов, но мы редко видели их в очной борьбе друг с другом. А именно эта борьба и превратила
«Пока рано судить, но с переходом на новый курс Liberty Media мы снова увидели ту динамику, страсть и шоу, которых в Формуле-1 не было уже давно, — отмечает Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Может, с этого и надо было начать — отправить Берни Экклстоуна домой? При всём уважении к великому старцу».
Пятый этап чемпионата Формулы-1 глазами западной прессы — в традиционном обзоре «Чемпионата».
«Они ещё никогда не были так близки друг к другу»
На финише Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля разделили менее трёх с половиной секунд, но эта цифра не отражает плотности той борьбы, которую вели два гонщика. Эта дуэль стала, пожалуй, самым напряжённым поединком пилотов двух команд со времён сражений Феттеля с Алонсо, когда они ещё выступали за «Ред Булл» и «Феррари».
«Их колёса разделяли буквально миллиметры, — пишет Джонатан Макэвой из The Daily Mail. — Сам Хемингуэй поразился бы духу спортивного “мачизма”, который охватил Барселону в эти выходные благодаря двум самым титулованным гонщикам современности, далеко оторвавшимся от остальных преследователей».
«Столь плотная борьба говорит не только о превосходстве этой пары пилотов, но и о совершенстве их автомобилей. И в “Феррари”, и в “Мерседесе” подготовили множество обновлений, но их машины ещё никогда не были так близки друг к другу по скорости, — продолжает журналист The Daily Telegraph Оливер Браун. — И это сражение будет длиться до самого конца сезона».
«Судьба гонки в Формуле-1 порой зависит от
«Ничего такого…»
«Одну из важнейших ролей в
Незадолго до середины дистанции, когда Феттель и Хэмилтон уже побывали в боксах, в лидеры гонки вышел Боттас. Однако финн не боролся за победу — «Мерседес» затянул
«Исход борьбы решили детали, а ключевой из них был порядок выбора шин. И в итоге преимущество оказалось на стороне “Мерседеса”, который, к слову, применил великолепную командную тактику, пожертвовав Валттери Боттасом, чтобы тот придержал Феттеля… Ничего такого, мы не возражаем, — пишет в своей колонке в La Gazzetta dello Sport Умберто Дзапеллони. — Феттель заслужил победу, но на более мягких шинах в концовке Хэмилтон был неудержим. У Себа не было шансов отбиться. “Мерседес”
«В некотором отношении Феттель в Барселоне оказался даже сильнее своего соперника. Именно немец фактически “сделал” гонку, — считает его коллега Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Блестящий старт, обгон Валттери Боттаса и противостояние с Льюисом Хэмилтоном после второго
«Гений Ньюи на этой машине отдохнул»
Даниэль Риккардо в Барселоне впервые с прошлогоднего
«Риккардо завоевал первый в сезоне подиум, но уступил Хэмилтону более минуты. Да, австралиец проехал несколько быстрых кругов, тем не менее, на подиум он прорвался за счёт сходов других пилотов. И пока сложно подтвердить, что “Ред Булл” подтянулся в темпе к “Мерседесу” или “Феррари”», — пишет французский порталF1i.
Флавио Ванетти из Corriere della Sera высказался ещё чётче: «Если коротко, столь долгожданные обновления так и не помогли “Ред Булл” стать быстрее. Одно из двух: или моторы “Рено”
В то же время бразильский холдинг Globo сообщает, что участие Эдриана Ньюи в разработке RB13 было ограничено, в то время как последний пакет обновлений готовился уже под руководством инженера. «Знаю, люди думают, что я создал эту машину, но это не так. Я начал работать с RB13 только после Австралии, — цитирует Ньюи Globo. — Да, новые детали появились при моём участии. Нам ещё есть над чем поработать — эта машина может быть быстрее. Но насколько быстрее — пока неясно».
«Это только начало»
Одним из самых запоминающихся моментов
«Формула-1 радует болельщиков не так часто. В последние несколько лет спорт стал очень циничным, а управляющие органы стали дисфункциональными. Но в Испании в этот
«Это был небольшой, но очень символичный жест, продемонстрировавший, как много изменилось за те несколько месяцев, что Формулой-1 вместо Берни Экклстоуна управляет Liberty Media, — продолжает эксперт. — Ещё один пример новой Ф-1: танцующий робот, который развлекал людей за несколько часов до гонки. Сам Берни в этот момент гулял между моторхоумами “Ред Булл” и “Мерседеса” и с недоумением наблюдал за происходящим. Экклстоун любит детей и уже много лет жертвует огромные суммы госпиталю GreatOrmondStreet, но очень маловероятно, что он пустил бы семью Данель с трибун прямо в паддок. Произошедшее с Тома — мощный сигнал о том, что Формула-1 изменилась. И это только начало».
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