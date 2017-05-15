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15 мая 2017, 19:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Наша борьба с Феттелем в Испании — как матч Федерера и Джоковича

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил своё противостояние с Себастьяном Феттелем на Гран-при Испании с матчами теннисистов Роджера Федерера и Новака Джоковича. Хэмилтон победил в Испании, Феттель финишировал вторым.

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© Reuters

«Что мне нравится в нашей борьбе с Себастьяном — я люблю теннис, люблю смотреть за играми Федерера и Джоковича в финале и восхищаюсь их стабильностью. Меня поражает их концентрация, то, как восхитительно они держатся на пределе. Кажется, в воскресенье у меня была такая же борьба», — приводит слова Хэмилтона Guardian.
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