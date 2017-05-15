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«Что мне нравится в нашей борьбе с Себастьяном — я люблю теннис, люблю смотреть за играми Федерера и Джоковича в финале и восхищаюсь их стабильностью. Меня поражает их концентрация, то, как восхитительно они держатся на пределе. Кажется, в воскресенье у меня была такая же борьба», — приводит слова Хэмилтона Guardian.