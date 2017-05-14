Пилот «Мерседеса» Хэмилтон победил на Гран-при Испании
МОСКВА, 14 мая —
Р-Спорт. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл в гонке пятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании.
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Британец, стартовавший с
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший 19-м, финишировал на девятом месте, однако под занавес гонки между ним и датчанином Кевином Магнуссеном из «Хаас» произошел инцидент, который привлек внимание стюардов.
В первой десятке также финишировали: 4. Серхио Перес («Форс Индия»), 5. Эстебан Окон («Форс Индия»), 6. Нико Хюлькенберг («Рено»), 7. Карлос
Следующий этап чемпионата пройдет
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