Пилот «Мерседеса» Хэмилтон победил на Гран-при Испании

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Британец, стартовавший с поул-позишн, победил с результатом 1 час 35 минут 56,497 секунды. Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третьим стал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший 19-м, финишировал на девятом месте, однако под занавес гонки между ним и датчанином Кевином Магнуссеном из «Хаас» произошел инцидент, который привлек внимание стюардов.

В первой десятке также финишировали: 4. Серхио Перес («Форс Индия»), 5. Эстебан Окон («Форс Индия»), 6. Нико Хюлькенберг («Рено»), 7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»), 8. Паскаль Верляйн («Заубер»), 9. Даниил Квят («Торо Россо»), 10. Ромен Грожан («Хаас»).