Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29736527/
14 мая 2017, 17:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон победил на Гран-при Испании

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл в гонке пятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании.

Пилот Мерседеса Хэмилтон победил на Гран-при Испании - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Британец, стартовавший с поул-позишн, победил с результатом 1 час 35 минут 56,497 секунды. Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третьим стал австралиец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший 19-м, финишировал на девятом месте, однако под занавес гонки между ним и датчанином Кевином Магнуссеном из «Хаас» произошел инцидент, который привлек внимание стюардов.

В первой десятке также финишировали: 4. Серхио Перес («Форс Индия»), 5. Эстебан Окон («Форс Индия»), 6. Нико Хюлькенберг («Рено»), 7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»), 8. Паскаль Верляйн («Заубер»), 9. Даниил Квят («Торо Россо»), 10. Ромен Грожан («Хаас»).

Следующий этап чемпионата пройдет 25—28 мая в Монако.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч